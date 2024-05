Dàn hoa hậu tham gia giải chạy Strong Vietnam 2024

Giải chạy Marathon Strong Vietnam Vũng Tàu 2024 sẽ có sự tham dự của dàn hoa hậu, nam vương quốc tế như VĐV Hoàng Nguyên Thanh, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Trần Tiểu Vy...

Giải chạy diễn ra trong các ngày 20, 21 và 22/9 tại TP.Vũng Tàu, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia. Giải thưởng cao nhất lên đến 55 triệu đồng. Giải chạy diễn ra với nhiều cự ly khác nhau phù hợp với lứa tuổi của người tham gia, như 5 km (8 tuổi trở lên), 10 km (12 tuổi trở lên), 21 km (16 tuổi trở lên), 42,195 km (18 tuổi trở lên).

Tại buổi họp báo chiều 31/5 tại TP.HCM, ban tổ chức thông báo sự kiện năm nay có nhiều hoạt động thu hút. Không chỉ là giải chạy đơn thuần, sự kiện còn tích hợp quảng bá Văn hóa - Thể thao - Du lịch có quy mô lớn bậc nhất Vũng Tàu năm nay.

Trưởng ban tổ chức cho biết Strong Vietnam đồng thời có sự tham gia của khách mời quốc tế là 80 thí sinh của Mr.World 2024. Điều này tạo khác biệt, thu hút sự quan tâm của runner trong nước.

“Với cung đường đẹp của Vũng Tàu lần này, với một bên là biển, một bên là núi hoa, sự mến khách của người dân sẽ làm hài lòng các runner”, trưởng ban tổ chức Strong Vietnam nói thêm.

Tổ chức giải chạy quy mô hơn 10.000 runner, vấn đề an toàn, an ninh và y tế được người tham gia quan tâm hàng đầu. Trả lời tại họp báo vấn đề này, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, khẳng định ban tổ chức đảm bảo tốt mọi khâu, tạo sân chơi an toàn và bổ ích cho runner.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khẳng định ban tổ chức đưa ra phương án y tế tốt nhất, cứ khoảng 1.000 VĐV sẽ trang bị một xe cấp cứu.

Ngoài vấn đề liên quan đến sức khỏe, runner cũng quan tâm đến việc có thí sinh gian lận, gây ảnh hưởng đến uy tín của giải chạy. Về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Hinh nói ban tổ chức có kế hoạch, công tác kiểm tra gian lận, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng BIB (số báo danh) giả trong quá trình chạy.