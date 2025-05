Đàn em BlackPink mặc gợi cảm khi tới TP.HCM

Chiều 30/5, 6 thành viên của nhóm nhạc BabyMonster khởi hành tới TP.HCM để tổ chức concert vào tối 31/5. Thành viên Rami vắng mặt với lý do sức khỏe. Sự xuất hiện của 6 cô gái tại sân bay Incheon, Hàn Quốc thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Ảnh: Osen.

Hai thành viên Rora và Ahyeon tại sân bay. BabyMonster ra mắt vào tháng 11/2023 với MV Batter Up. Nhóm được chú ý ngay khi giới thiệu nhờ là đàn em cùng công ty với BlackPink. BabyMonster gồm 7 thành viên đều nổi trội về ngoại hình lẫn tài năng. Các thành viên đều sở hữu giọng hát khá tốt với kỹ năng trình diễn, kiểm soát sân khấu ấn tượng. Ảnh: Osen.

Pharita chọn trang phục đơn giản gồm áo 2 dây đen kết hợp jean và giày cao gót. Nữ ca sĩ đến từ Thái Lan sở hữu chiều cao 1,65 m với tỷ lệ cơ thể đẹp. Do đó, những trang phục đơn giản cũng giúp cô tôn lên vóc dáng cân đối. Ảnh: Osen.

Ahyeon xuất hiện với mốt giấu quần quen thuộc nhưng không lỗi thời. Ahyeon có giọng hát tình cảm, nội lực với thần thái biểu diễn lôi cuốn. Cô thậm chí được so sánh với đàn chị Jennie vì có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình lẫn thần thái. Ảnh: Osen.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.