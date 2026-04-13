Đám cưới hơn nửa tỷ đồng của 'công tử Bạc Liêu'

Mới đây, đám cưới diễn ra đầu tháng 4 tại nhà riêng của gia đình chú rể ở miền Tây do nhà thiết kế Lâm Lâm thực hiện theo concept "Hoàng Hỷ Lam" gây sốt mạng xã hội.
Nhà thiết kế cho biết cặp đôi còn khá trẻ nhưng có gu thẩm mỹ rõ ràng. Anh nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối từ gia chủ, được toàn quyền sáng tạo mà không bị giới hạn bởi khuôn khổ. Từ đó, toàn bộ ý tưởng được phát triển dựa trên cảm xúc và gu thẩm mỹ cá nhân. "Gia chủ chỉ mong muốn trong ngày trọng đại, ngôi nhà của mình được làm đẹp một cách trọn vẹn và xứng đáng nhất", nhà thiết kế Lâm Lâm chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Không gian gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa các chất liệu như khảm vàng miếng và gốm sứ, những yếu tố mang tính thẩm mỹ cao và gợi cảm giác sang trọng. Theo nhà thiết kế Lâm Lâm, đây không đơn thuần là vật trang trí mà còn góp phần tạo chiều sâu, nâng tầm tổng thể không gian.
Concept lần này xoay quanh gốm lam, kết hợp nhiều lớp cảm xúc khác nhau như xa hoa, kiêu sa, cổ điển và tinh thần Á Đông, tạo nên tổng thể mang hơi hướng "hào môn".
Quá trình thi công trực tiếp tại nhà gia chủ kéo dài khoảng 4 ngày, trong khi khâu chuẩn bị mất gần 3 tháng. Thách thức lớn nhất đến từ việc vận chuyển khối lượng lớn vật liệu, đặc biệt là gần 600 sản phẩm gốm từ TP.HCM về Cần Thơ. "Từ đóng gói, vận chuyển đến thi công rồi tháo dỡ đều cần sự cẩn trọng", nhà thiết kế Lâm Lâm chia sẻ.
Để hoàn thiện toàn bộ không gian từ con số 0, chi phí thực tế rơi vào khoảng 550 triệu đồng. Trong đó, phần ngân sách lớn nhất nằm ở hệ thống gốm sứ thủ công số lượng lớn, các hạng mục decor thiết kế riêng và chi phí vận chuyển, thi công.
Trước xu hướng cá nhân hóa đám cưới, nhà thiết kế Lâm Lâm cho rằng không cần đặt nặng việc chạy theo xu hướng mà quan trọng là sự phù hợp với chính cặp đôi.
Nhà thiết kế chia sẻ thêm đứng phía sau toàn bộ không gian là mẹ của chú rể, người phụ nữ hào sảng, mang đậm phong cách người miền Tây. Chính bà là người hỗ trợ để hiện thực hóa toàn bộ ý tưởng, góp phần tạo nên một đám cưới mang dấu ấn riêng biệt.
