Daily Telegraph: Mỹ có thể công nhận quyền kiểm soát Crimea thuộc Nga

Bất chấp những lo ngại từ nhiều chính trị gia châu Âu, Washington có thể xem xét việc công nhận quyền kiểm soát của Moskva đối với Crimea cùng một số khu vực hiện do Nga nắm giữ, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Cầu Crimea tháng 9/2023. Ảnh minh hoạ: Sputnik

“Ngày càng rõ rằng Mỹ không quá bận tâm đến lập trường của châu Âu. Họ cho rằng các nước châu Âu có thể hành động theo cách họ muốn”, tờ Daily Telegraph dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Theo nguồn tin này, giới chức Mỹ chưa rút lại chiến lược từng được đề cập trong kế hoạch hòa bình bị rò rỉ trước đó. Kế hoạch nêu rằng Mỹ và một số quốc gia khác sẽ phải công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, Donbass và một số vùng lãnh thổ mà Ukraine buộc phải từ bỏ. Đổi lại, Kyiv sẽ nhận được các đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu, đồng thời một vùng phi quân sự sẽ được thiết lập tại các khu vực nơi quân đội Ukraine sẽ rút đi.

Tờ báo lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử con rể Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff đến Moskva để chuyển một đề xuất trực tiếp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận ông Putin dự kiến tiếp ông Witkoff, đồng thời cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ về chuyến thăm Moskva vào tuần tới. Một số đại diện khác của chính quyền Mỹ có thể tháp tùng đặc phái viên này.

“Những điểm then chốt đã được bàn giao, và các cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Moskva vào tuần tới”, ông nói trong buổi họp báo.

Ngày 23/11, Mỹ và Ukraine đã tiến hành thảo luận về kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm do Washington đề xuất. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá đây là cuộc gặp “hiệu quả nhất” kể từ khi xung đột nổ ra.

Theo truyền thông Ukraine, Washington và Kyiv đã đạt đồng thuận về phần lớn nội dung trong kế hoạch, trong đó Mỹ đồng ý đưa các vấn đề liên quan đến tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang một lộ trình riêng.

Tổng thống Putin trước đó nhận định kế hoạch của Mỹ có thể trở thành cơ sở cho các nỗ lực hướng tới giải pháp hòa bình cho xung đột.