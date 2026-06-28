Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1

Sáng 28/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Tại Quyết định số 1118, Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ định Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 tiếp nhận nhiệm vụ của Tư lệnh Quân khu 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Trung tướng Trương Mạnh Dũng (ngoài cùng bên phải) và Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: QĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chiến lược, đề án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương cấp xã; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương; nhất là cơ quan quân sự cấp xã.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Quân khu 1 đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, khu vực sơ tán; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, tội phạm, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật.

"Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; quan tâm các đơn vị mới thành lập, sáp nhập để hoàn thành tốt nhiệm vụ; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ.

Theo yêu cầu của Đại tướng Phan Văn Giang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cần siết chặt kỷ luật, nền nếp chính quy; tăng cường công tác dân vận, huấn luyện dã ngoại gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng quy định.

Cùng với đó, tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.