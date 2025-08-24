Đại tiểu thư của hãng đồ uống nổi tiếng vào công ty làm thực tập sinh

Tông Phức Lợi từ khi sinh ra đã "ngậm thìa vàng", thừa hưởng gia tài bạc tỷ. Có điều, cô không ỷ vào cha mẹ mà luôn muốn tự mình nỗ lực vươn lên, chứng minh năng lực của bản thân.

Nhiều người trẻ sinh ra trong gia đình giàu có luôn nỗ lực để chứng tỏ bản thân. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Nữ hoàng nước mắt.

Người ta thường hay nói về vấn đề giáo dục con cái bằng câu: “Nhà nghèo nuôi con trai, nhà giàu nuôi con gái”. Nhưng trong cuộc sống thực tế, những người vất vả, cực khổ, có mong muốn trở nên giàu có thì việc nuôi con trai cũng không hề dễ dàng. Ngược lại, những “tiểu công chúa” sinh ra trong gia đình giàu, sang phú quý có muốn cảm nhận cuộc sống nghèo khổ cũng là điều phi thực tế.

Khi thưởng thức một loại đồ uống mới của Wahaha [1], tôi lại nghĩ đến Tông Phức Lợi và câu nói “Tôi chưa bao giờ là đứa trẻ giàu có” của cô. Tôi rất thích thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có mà có cá tính như vậy, và cũng không bao giờ ghét bỏ thái độ ngông nghênh đã ngấm vào máu của họ.

Mãi đến năm 37 tuổi, Tông Khánh Hậu mới sinh được “viên ngọc” Tông Phức Lợi. Người ta nói rằng cô gái thế hệ 8X “ngậm thìa vàng” này ngay từ khi chào đời đã được thừa hưởng tất cả tài sản do người cha gây dựng nên. Năm 70 tuổi, Tông Khánh Hậu trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc.

Tông Phức Lợi nghiễm nhiên trở thành người “khiến thiên hạ phải lác mắt” trong số những thanh niên thuộc “thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có”. Thế nhưng “người được định sẵn sẽ nắm quyền lãnh đạo Wahaha” này lại rất kín tiếng trước truyền thông.

Cánh săn tin chưa từng “đào bới” được điều gì về đời tư của cô. Câu nói “Tôi chưa bao giờ là đứa trẻ giàu có” của Tông Phức Lợi chắc hẳn phải khiến những kẻ muốn quy chụp cho cô cái danh “ăn bám” rất kinh ngạc.

Sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, ngay từ khi còn nhỏ, Tông Phức Lợi đã nhận thức được chuyện công việc của cha mẹ rất bận rộn. Họ không thể đưa cô đi chơi vào mỗi dịp lễ tết giống như cha mẹ của các bạn nhỏ khác. Cô cũng phải đi học một mình hoặc đi cùng với các bạn học khác, ngay cả bữa cơm tối cô cũng phải tự mình lo liệu.

Nghe qua những chuyện này, tôi rất khó tưởng tượng nổi cảnh một “cô công chúa” lại phải sống cuộc sống của “cô gái lọ lem”. Về điều này, trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó, Tông Khánh Hậu đã chân thành, thẳng thắn bày tỏ rằng: con gái của ông ra đời sau khi Tập đoàn Wahaha thành lập chỉ 5 năm, đối với ông cả hai đều là bảo bối.

Lúc đó Tông Khánh Hậu mang một lúc hai vai trò là “Doanh nhân lập nghiệp mới nổi ở tuổi trung niên” và “Người cha hạnh phúc có con gái ở tuổi trung niên”. Đối với người phải thực hiện cùng lúc nhiều vai trò thì rất dễ xảy ra sơ suất, không thể chu đáo, toàn vẹn được. Việc phải để cho Tông Phức Lợi thiếu thốn sự quan tâm của cha trong quá trình trưởng thành là điều mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại Tông Khánh Hậu vẫn cảm thấy rất áy náy.

Nhưng chúng ta lại không thể không công nhận rằng chính việc Tông Khánh Hậu để cho Tông Phức Lợi tự lập từ khi còn nhỏ đã giúp cô trở nên khác biệt với những người thuộc “thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có” khác được sinh ra trong những năm 80 của thế kỷ XX. Cô cũng trở thành người kế nhiệm xuất sắc của Wahaha mà Tông Khánh Hậu có được.

Đừng nghĩ rằng Tông Phức Lợi tuổi trẻ bồng bột. Dòng máu họ Tông chảy trong huyết quản luôn nhắc nhở cô rằng: Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tuổi trẻ không tượng trưng cho của cải và quyền lực, mà nó là giai đoạn đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Quần áo sành điệu, túi tiền rủng rỉnh, thậm chí một tờ ngân phiếu không thời hạn và không giới hạn giá trị cũng không thể mua được tuổi thanh xuân tươi đẹp đó.

Tông Phức Lợi là một “công chúa” khiêm tốn nhất mà chúng ta từng gặp. Cô biết rằng diễu võ giương oai có thể mang đến cho tuổi thanh xuân của mình những thứ mà người khác chỉ có thể mơ ước, nhưng tấm lòng khoan dung và hòa ái to lớn cũng dưỡng thành cho cô một tuổi thanh xuân hạnh phúc.

Trong cuộc đời của mình, Tông Phức Lợi chưa bao giờ phải cảm nhận sự giày vò và lạnh nhạt của cuộc sống. Mặc dù cha mẹ bận rộn đến độ không thể chăm lo cho thời kỳ trưởng thành của cô, nhưng thời thơ ấu của “công chúa” Tông Phức Lợi vẫn đầy ắp những niềm vui.

Cô là một nàng “công chúa” chăm chỉ. Trong đôi mắt trẻ trung của cô luôn toát ra tinh thần say mê cống hiến không mệt mỏi, nó át đi những phù hoa và sôi động của thế giới. Chúng ta đã thấy rất nhiều câu chuyện về tinh thần miệt mài phấn đấu, tuy nhiên chưa có câu chuyện nào có thể tác động đến nhiều người giống như cuộc đời của Tông Phức Lợi.

Cho dù cuộc sống khó khăn đến mấy, xuất thân khác biệt đến mấy, thì cũng đều có cơ hội để phấn đấu. Cho dù thua cuộc thì kết quả xấu nhất cũng chỉ là quay trở lại ngày hôm qua. Huống hồ Tông Phức Lợi vẫn là “thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có”, là người trong tương lai sẽ nắm giữ Tập đoàn Wahaha. Khí phách và cuộc đời của cô đều đẹp đẽ, tuyệt vời như nhau.

Ngay từ giây phút chào đời, Tông Phức Lợi đã được khoác lên tấm áo choàng “con gái Tông Khánh Hậu”.Bất kể khi đứng trước cơ hội hay ở vạch xuất phát đầy thách thức, cô cũng đều thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình.

Cho dù nhiều năm sau đó, khi cô dùng thân phận “thực tập sinh” để bước vào cánh cổng của Wahaha và lấy danh nghĩa “nhà lãnh đạo tương lai” để bắt đầu tham gia vào công việc nghiệp vụ và hoạch định chính sách của tập đoàn, cô cũng không cậy vị thế của mình để hành xử ngang ngược.

Ngược lại, cô đã dùng sự độc lập, năng lực xử lý và suy đoán nhạy bén của mình tác động đến từng người xung quanh, bao gồm cả Tông Khánh Hậu.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được phóng viên hỏi về quan điểm đối với “của cải”, Tông Phức Lợi đã trả lời: “Giàu có một cách đích thực không phải là bạn có bao nhiêu bất động sản, cũng không phải là bạn có bao nhiêu xe sang, mà là tấm lòng của bạn rộng bao nhiêu, trí tuệ của bạn lớn đến đâu.”

Bằng câu trả lời rất đơn giản, không có từ nào dư thừa, một Tông Phức Lợi rất kín tiếng trước công chúng đã hiện sự độc lập, tự tin, quả cảm, cần cù, cố gắng.

Tông Phức Lợi có thể nói là người thuộc “thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có” luôn miệt mài, chăm chỉ. Thực tế, tài sản của cha cô - Tông Khánh Hậu, không có sẵn từ khi ông sinh ra, mà bản thân ông phải trải qua rất nhiều năm phấn đấu mới gây dựng được. Trong ký ức thời thơ ấu của Tông Phức Lợi, cô luôn phải tự đến trường và di chuyển qua lại giữa căn nhà của gia đình và công ty của cha.

Wahaha giống như “đứa trẻ” lớn lên cùng với Tông Phức Lợi, thậm chí nó còn nhận được nhiều tình cảm của vợ chồng Tông Khánh Hậu hơn cả cô. Tuy vậy, cô không vì thế mà có tư tưởng nổi loạn như những thanh niên thuộc “thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có” khác.

Cô tận mắt chứng kiến cha mình nỗ lực xây dựng tập đoàn này. Chính tinh thần miệt mài, chăm chỉ được truyền lại từ cha đã nghiễm nhiên trở thành một phẩm chất tốt đẹp nhất trong con người Tông Phức Lợi.

Khi đã nắm trong tay thứ mình muốn, cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ không phải là chôn vùi tuổi thanh xuân cùng với của cải của mình. Khi đã cố gắng theo đuổi lựa chọn của mình thì cần phải dốc sức để thay đổi, hoàn thiện bản thân để tiến lên phía trước.

Đừng đi một cách mù quáng cho đến lúc mất phương hướng. Khi cái tên Tông Phức Lợi xuất hiện trong danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc, không ai cảm thấy cô có được vinh dự này là nhờ thừa kế tài sản của cha để lại, bởi vì mọi người đều biết rằng Tông Phức Lợi còn mạnh mẽ hơn cả cha mình.

[1] Tập đoàn Wahaha Hàng Châu, công ty sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc.