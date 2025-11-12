Đại tiệc âm nhạc của G-DRAGON khẳng định vị thế 8Wonder

Thành công từ 2 đêm concert của G-DRAGON cùng sự xuất hiện của nhiều ngôi sao quốc tế tại đại nhạc hội 8Wonder thời gian qua là lời khẳng định cho chất lượng tổ chức của Vingroup.

Từ Charlie Puth, Maroon 5 đến Imagine Dragons… các nghệ sĩ hàng đầu thế giới này đều đã có những đêm diễn mang chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam do 8Wonder (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức. Và 2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank vừa qua một lần nữa khẳng định chất lượng của 8Wonder cũng như vai trò tiên phong của đơn vị này khi đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các ngôi sao âm nhạc toàn cầu.

Bữa tiệc âm nhạc đã mắt, đã tai

Concert của G-DRAGON tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 là sự kiện được mong chờ nhất dịp cuối năm của fan Kpop nói chung, fan BigBang và G-DRAGON nói riêng. Hai đêm diễn đã trở thành “đại tiệc âm nhạc” đúng nghĩa với sân khấu quy mô lớn, hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại, những màn bắn pháo hoa mãn nhãn cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Hai đêm diễn đón chào gần 100.000 khán giả Việt Nam và quốc tế. Sức hút của G-DRAGON khiến vé bán hết trong thời gian rất nhanh, thúc đẩy ban tổ chức mở thêm đêm thứ hai để đáp ứng nhu cầu và tình cảm quá lớn của khán giả. Không khí tại 8Wonder Ocean City cũng trở nên tưng bừng với biển người chào đón “ông hoàng Kpop” trở lại Việt Nam.

Thành công của đêm nhạc sẽ không thể có nếu thiếu sức nóng từ người hâm mộ. Hàng chục nghìn fan đã biến các khu khán đài thành biển ánh sáng với lightstick hình hoa cúc - biểu tượng của G-DRAGON. Các dự án cổ vũ được fan chuẩn bị công phu, những màn fanchant cuồng nhiệt và tiếng reo hò không ngớt tạo nên bầu không khí lễ hội trên khán đài. Mỗi khi thủ lĩnh của BigBang cất giọng là hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo, khuấy động bầu không khí.

G-DRAGON khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi trình diễn những bản hit làm nên tên tuổi.

Hai đêm concert của ”ông hoàng Kpop” là chuỗi bản hit gợi nhắc về thời thanh xuân của nhiều khán giả, từ những ca khúc của BigBang đến các dự án solo. Các ca khúc sôi động như Power, Crayon, Heartbreaker, Crooked hay những bản ballad sâu lắng như Drama, Butterfly, Untitled 2014... nhận được sự ủng hộ hết mình từ cộng đồng FAM, VIP. Song song đó, G-DRAGON vẫn giữ đẳng cấp của một trong những tượng đài Kpop với visual sáng, thần thái tự tin, giọng hát cá tính, khả năng làm chủ sân khấu xuất sắc cùng những bộ cánh đặc biệt không thể trộn lẫn.

Một điểm nhấn quan trọng khác làm nên thành công cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] chính là hệ thống ánh sáng, visual chất lượng. Mỗi phần trình diễn đều có hiệu ứng thị giác riêng, phù hợp với nội dung bài hát, kết hợp với ánh sáng lập trình theo từng nhịp beat. Không những vậy, khán giả còn choáng ngợp bởi những màn bắn pháo hoa diễn ra từ đầu đến khi đêm diễn khép lại, hay logo album Übermensch xuất hiện giữa không trung bằng công nghệ ánh sáng. Tất cả tạo nên bữa tiệc giải trí đã mắt đã tai cho gần 100.000 fan trong 2 đêm.

Khán giả hòa giọng và cổ vũ hết mình cho G-DRAGON suốt 2 đêm diễn.

8Wonder khẳng định vị thế và khát vọng toàn cầu

Những năm qua, chuỗi đại nhạc hội 8Wonder đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, góp phần kiến tạo các sự kiện âm nhạc mang đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam. Thông qua 8Wonder, Vingroup hướng đến hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam lên bản đồ giải trí thế giới. Mới đây, tập đoàn này đã công bố bổ sung trụ cột Văn hóa bên cạnh các lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội. Trong đó, V-Spirit, cùng V-Culture Talents và V-Film sẽ tạo thành “thế chân kiềng” cho trụ cột Văn hoá của Vingroup, hướng tới bảo tồn giá trị truyền thống, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và xây dựng hệ sinh thái giúp nghệ sĩ Việt phát huy tài năng, được sống bằng nghề và cống hiến cho nghệ thuật.

Thành công của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank góp phần cho mục tiêu đó. Để có được cái gật đầu của G-DRAGON, ban tổ chức phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của ngôi sao người Hàn Quốc. Trong khi 8Wonder đóng vai trò trung tâm và là cầu nối chiến lược, V-Spirit lần đầu tiên khẳng định sự chuyên nghiệp, bài bản khi phối hợp trong toàn bộ khâu vận hành - từ kỹ thuật, đón tiếp nghệ sĩ đến trải nghiệm khán giả - theo đúng chuẩn world tour quốc tế. Sự thăng hoa của trưởng nhóm BigBang trong 2 đêm diễn vừa qua là bảo chứng cho cam kết của 8Wonder về một sân khấu hoành tráng, xứng tầm.

Việc đưa G-DRAGON đến Việt Nam đồng thời tiếp tục chứng tỏ vai trò tiên phong của 8Wonder. Chỉ trong 3 năm hoạt động, thương hiệu này đã khẳng định tiếng vang khi đưa các ngôi sao quốc tế như Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons, J Balvin, DJ Snake… về biểu diễn tại Việt Nam. Qua mỗi sự kiện, 8Wonder lại nâng cao tiêu chuẩn tổ chức, tích hợp các dịch vụ du lịch - giải trí - ẩm thực để tạo nên chuỗi trải nghiệm cho khán giả.

Rất đông khán giả đổ về 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 trong 2 ngày cuối tuần qua để tham dự concert của G-DRAGON.

Tờ Chosun (Hàn Quốc) nhận định: “Ban đầu, concert của G-DRAGON dự kiến chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất, nhưng sự ủng hộ nhiệt liệt đến mức nhanh chóng ‘cháy vé’ khiến đêm diễn thứ hai được lên lịch gấp rút. Người hâm mộ đã phủ kín các khu vực xung quanh địa điểm tổ chức concert từ sớm, khiến cả thành phố chìm trong không khí lễ hội”.

Ngoài ra, sự xuất hiện của G-DRAGON tại Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách và fan quốc tế. Với dịch vụ lưu trú, F&B, mua sắm, văn hóa giải trí đa dạng, 8Wonder Ocean City sẵn sàng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, đặc biệt trong mùa sự kiện, góp phần biến Việt Nam trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

KLIFE - một tài khoản chuyên cập nhật tin tức về BigBang và G-DRAGON với gần 50.000 người theo dõi trên mạng xã hội - bày tỏ: “Việt Nam đã dốc sức để chào đón G-DRAGON: Sân bay trang trí hoa cúc, các cửa hàng địa phương cũng tham gia và một địa điểm mới với sức chứa 50.000 khán giả. 2 đêm diễn gần như cháy vé với tổng cộng gần 100.000 người tham dự. Việt Nam chào đón G-DRAGON như một biểu tượng. BigBang cũng nên đưa Việt Nam vào lịch lưu diễn của mình”.

Thành công của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank không chỉ là cột mốc một sự kiện mà còn là tuyên ngôn cho khát vọng toàn cầu của 8Wonder và Vingroup trong việc nâng tầm vị thế của nước ta. Nếu duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng tổ chức, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến giải trí hàng đầu khu vực.