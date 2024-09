Đại sứ Việt Nam tại Pakistan an toàn sau vụ nổ đoàn xe ngoại giao

Ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của VietNamNet liên quan đến vụ việc 1 thiết bị nổ tự chế đã phát nổ nhằm vào đoàn xe ngoại giao tại Pakistan.

Người phát ngôn cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, ngày 22/9, đoàn xe gồm xe cảnh sát dẫn đoàn và xe của Đại sứ 12 nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Pakistan đi tham dự Diễn đàn phát triển du lịch vùng Swat đã trúng thiết bị nổ tự chế tại khu vực thuộc bang Khybe Pakhtunkhwa (Pakistan).

Vụ việc khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 4 cảnh sát khác bị thương. Những xe chở đại sứ các nước an toàn.

"Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công và xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công này.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng Pakistan bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan ngoại giao, cộng đồng người nước ngoài, trong đó có Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại sở tại", người phát ngôn nêu rõ.

Theo cảnh sát địa phương, đoàn ngoại giao đang đến thăm khu vực theo lời mời của phòng thương mại địa phương. Đội an ninh dẫn đoàn đã bị trúng thiết bị nổ bên lề đường.

Toàn bộ các nhà ngoại giao đều an toàn và quay trở về Islamabad.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn.

