Đại sứ quán Mỹ ở Đan Mạch gây phẫn nộ

Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các cựu binh Đan Mạch sau khi gỡ bỏ những lá cờ tưởng niệm các binh sĩ Đan Mạch thiệt mạng trong chiến tranh Afghanistan.

Quốc kỳ Đan Mạch cắm bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen ngày 28/1. Ảnh: The Local Denmark.

Theo video do kênh truyền thông Đan Mạch TV2 đăng tải, ngày 28/1, nhân viên an ninh của đại sứ quán đã tháo các lá cờ tưởng niệm 44 binh sĩ Đan Mạch tử trận trong cuộc xung đột tại Afghanistan, vốn được cắm trong các bồn cây phía trước đại sứ quán.

Hiệp hội Cựu binh Đan Mạch đã chỉ trích động thái này là “không cần thiết và thiếu nhạy cảm” trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 29/1.

Ông Carsten Rasmussen, Chủ tịch Hiệp hội Cựu binh Đan Mạch, cho biết ông hiểu sự phẫn nộ của dư luận nhưng kêu gọi phản ứng chừng mực. “Khi họ hạ thấp, chúng ta cần giữ thái độ cao thượng, phản ứng bằng sự bình tĩnh, phẩm giá và thái độ tôn trọng”, ông Rasmussen nói.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho CNN biết rằng việc đặt các lá cờ vốn không được phối hợp với các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen, vì vậy, phía đại sứ quán không nắm được ý nghĩa của những lá cờ này.

Người phát ngôn cho biết thêm, dù việc đặt các vật phẩm như vậy thường không bị cấm, song theo thông lệ, cờ, biểu ngữ và biển hiệu thường được nhân viên an ninh dọn đi vào cuối ca trực.

“Những lá cờ được đặt thêm sau đó hiện vẫn được giữ nguyên và sẽ tiếp tục được duy trì”, người phát ngôn nói.

Trong khi đó, đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen nói với đài TV2 rằng việc gỡ cờ “không mang bất kỳ ác ý nào”, đồng thời khẳng định đại sứ quán dành “sự tôn trọng sâu sắc” đối với các cựu binh Đan Mạch và những người đã đóng góp cho an ninh chung.

Sau sự việc, người dân Đan Mạch đã phản ứng bằng cách đặt hàng trăm lá cờ Đan Mạch khác trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ, theo các video được TV2 chia sẻ.

Căng thẳng ngoại giao mới nhất giữa Mỹ và Đan Mạch xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi với các đồng minh NATO khi tuyên bố rằng lực lượng của liên minh khi có mặt tại Afghanistan đã “đứng lùi lại một chút, cách xa tiền tuyến”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 26/1 đăng trên mạng xã hội rằng phát biểu của ông Trump là “không thể chấp nhận được”, đồng thời nhấn mạnh Đan Mạch là một trong những quốc gia chịu tổn thất nhân mạng tính theo đầu người cao nhất trong số các nước NATO tham chiến tại Afghanistan.

Quan hệ giữa Copenhagen và Washington cũng trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây sau khi ông Trump tái khẳng định yêu cầu sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở Bắc Cực do Đan Mạch quản lý.