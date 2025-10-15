Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đọc sách cùng 300 học sinh

  • Thứ tư, 15/10/2025 21:23 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - đã đọc cuốn "Truyện về Maui và các thần thoại Maori" cho 300 em nhỏ tại Trường Everest, Hà Nội.

Tại Hà Nội, sự kiện Trải nghiệm cùng sách: Một cuốn sách ra đời như thế nào? - Khám phá văn hóa thông qua tác phẩm văn học, do TIMES phối hợp với Hệ thống Giáo dục Everest và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức đã thu hút sự quan tâm của 300 em nhỏ.

Dai su New Zealand, van hoa doc, doc sach, chuong trinh doc, su kien doc anh 1

Sự kiện Trải nghiệm cùng sách: Một cuốn sách ra đời như thế nào? - Khám phá văn hóa thông qua tác phẩm văn học. Ảnh: TIMES.

Không khí trở nên sôi nổi khi các em học sinh của Trường Everest hòa mình vào không gian đầy màu sắc và năng lượng của văn hóa New Zealand. Tại sự kiện, bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đã truyền cảm hứng về văn hóa và tri thức với phần giao lưu và đọc một phần trong cuốn truyện Truyện về Maui và các thần thoại Maori của tác giả, họa sĩ Peter Gossage (thuộc Tủ sách Năm châu, do TIMES xuất bản). Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa của người Maori - hồn cốt của văn hóa New Zealand.

Tại sự kiện, bà Caroline Beresford chia sẻ cuốn sách Truyện về Maui và các thần thoại Maori là một trong những quyển sách gối đầu giường của trẻ em New Zealand. Ở New Zealand, các bạn nhỏ đều lớn lên cùng những câu chuyện thần thoại này.

Dai su New Zealand, van hoa doc, doc sach, chuong trinh doc, su kien doc anh 2

Bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - đã đọc cuốn "Truyện về Maui và các thần thoại Maori" cho các em nhỏ. Ảnh: TIMES.

Bà nhấn mạnh, dù đó là những câu chuyện không có thật, nhưng chúng mang ý nghĩa sâu sắc, giúp trẻ em New Zealand cảm nhận được mối gắn kết với mảnh đất nơi mình sinh ra, với biển trời, thiên nhiên và văn hóa của dân tộc.

“Tôi hy vọng các em nhỏ Việt Nam cũng sẽ yêu thích những câu chuyện này, và qua đó, khơi dậy trí tò mò cũng như mong muốn tìm hiểu thêm về các nền văn hóa khác trên thế giới. Tôi tin rằng nếu nuôi dưỡng được sự tò mò và tinh thần ham học hỏi ấy, biết đâu sau này, một số em nhỏ sẽ trở thành những Đại sứ Việt Nam tại các quốc gia khác”, bà Caroline Beresford nói.

Không chỉ dừng lại ở phần giao lưu, chương trình còn đưa các em học sinh vào hành trình tìm hiểu “một cuốn sách ra đời như thế nào” - từ ý tưởng, viết nội dung, minh họa, biên tập đến xuất bản. Các bạn nhỏ được hóa thân thành “nhà sáng tạo nhí”, tự tay vẽ minh họa, nghĩ tên truyện và sáng tác những mẩu chuyện ngắn của riêng mình.

Với sự đồng hành của Đại sứ quán New Zealand, TIMES và Everest Schools, chương trình đã để lại dư âm đẹp trong lòng thầy cô và các em học sinh không chỉ vì sự náo nhiệt, mà bởi tinh thần tôn vinh văn hóa đọc và giá trị giao lưu quốc tế mà nó mang lại.

Thụy An

