Đại Nghĩa cùng nhiều nghệ sĩ cúng giỗ Tổ sân khấu

Sáng 2/10, TP.HCM bắt đầu những ngày giỗ tổ sân khấu tại các sân khấu Nhà thờ tổ Cô Bắc, Idecaf, Trương Hùng Minh, Trung tâm nghệ thuật TP.HCM... Tại nhà hát kịch Idecaf - một trong những sàn diễn lâu đời nhất thành phố, từ 10h sáng, đông đảo nghệ sĩ quy tụ để dâng hương, cúng Tổ nghề.
Đại Nghĩa chụp ảnh kỷ niệm, vui vẻ trò chuyện cùng các nghệ sĩ khác. Cách đó 3 ngày, nghệ sĩ Đại Nghĩa gặp sự cố trượt trên sàn, bị ngã trật khớp vai khi diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Song, anh giữ dáng vẻ tươi tắn khi đến tham dự lễ giỗ tổ hôm nay.
Theo chia sẻ của các nghệ sĩ, mỗi dịp giỗ Tổ không chỉ là lúc tưởng nhớ tiền nhân mà còn là cơ hội để các thế hệ làm nghề sum họp, cùng nhau trao đổi những câu chuyện vui buồn trong nghề, gửi gắm lời chúc tốt đẹp và động viên nhau tiếp tục cống hiến cho sân khấu.
Nghệ sĩ Đình Toàn cho biết, anh và các đồng nghiệp hạnh phúc khi được quây quần trong ngày trọng đại. Thời gian qua, nam diễn viên, đạo diễn 49 tuổi vẫn miệt mà với các chương trình, sân khấu kịch thiếu nhi của Idecaf.
Nghệ sĩ Thanh Thuỷ, gắn bó với chương trình thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa tại sân khấu kịch Idecaf. Cô cho biết mong tổ nghiệp phù hộ để các nghệ sĩ sân khấu toả sáng hơn, các thế hệ học trò sau ngày càng phát triển.
Long Chun cũng có mặt tại buổi lễ Giỗ tổ, anh giữ sự nghiêm túc, thắp nhang tổ và thành tâm cầu nguyện.
Nhiều nghệ sĩ cảm thấy xúc động, lắng lòng để nhớ về cội nguồn. Giỗ tổ sân khấu sẽ diễn ra trong ba ngày 11, 12 và 13/8 âm lịch (tức 2, 3, 4/10 năm nay). Ngày chánh giỗ của giỗ tổ 12/8 âm lịch đã được Nhà nước công nhận là Ngày Sân khấu Việt Nam.
"Chúng ta cũng cầu mong tổ nghiệp ban ơn để khán giả mộ điệu luôn yêu quý, coi sân khấu như thánh đường cuộc sống. Văn nghệ sĩ yêu thương nhau, đoàn kết để cống hiến cho nghệ thuật, công chúng những tác phẩm giá trị", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi phát biểu trong ngày giỗ tổ ở Nhà thờ tổ Cô Bắc. Đây cũng là nơi đầu tiên tại TP.HCM tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu năm 2025.
Nghệ sĩ Kim Chi cho biết, giỗ Tổ là dịp để giới nghệ sĩ cùng hội tụ, thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Tổ nghiệp và tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền tảng cho sân khấu phát triển đến hôm nay. Cô cũng thông tin thêm, tất cả tiền phụng cúng trong dịp giỗ tổ tại Nhà thờ tổ Sân khấu Cô Bắc sẽ được gửi ủng hộ các địa phương đang bị ảnh hưởng vì cơn bão Bualoi.