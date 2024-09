Đại lý Việt Nam than bán iPhone 16 'lãi mỏng'

Với chênh lệch tỷ giá theo hướng bất lợi, nhà bán lẻ trong nước mất một phần lợi nhuận so với mọi năm khi iPhone 16 giá không đổi.

Giá nhập cao, đại lý không còn lời nhiều bằng đời trước. Ảnh: Phương Lâm.

Năm nay, tất cả phiên bản của iPhone 16 series không có sự thay đổi về giá niêm yết chính hãng. Mức được công bố trên trang web Apple là mốc chung, được các đơn vị phân phối trong nước áp dụng cho toàn bộ dòng máy. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn tin vui cho các hệ thống bán lẻ Việt Nam, do một phần lợi nhuận của họ bị cắt giảm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một đại lý bán lẻ di động lớn cho biết chi phí nhập iPhone 16 đã tăng khoảng 2% so với thế hệ trước, nếu tính theo đơn vị VNĐ. Lý do là để mua điện thoại Apple, họ phải chi trả bằng USD. So với cùng kỳ, giá USD/VNĐ đã tăng một mức tương đối. Do vậy, dù Táo khuyết không tăng giá bán, nhưng đối tác trong nước vẫn phải trả nhiều tiền hơn.

iPhone 16 sẽ được mở bán tại Việt Nam từ 27/9. Ảnh: Phương Lâm.

Ở chiều ngược lại, đại lý Việt Nam lại khó tăng giá bán để bù đắp phần chi phí cộng thêm. Lý do là thị trường trong nước đã có Apple Store Online. Đây là kênh phân phối do chính Táo khuyết vận hành, công bố mức niêm yết cho iPhone 16. Bên phân phối không thể thiết lập mức cao hơn, ngay cả với những model có sự quan tâm lớn, bị cháy hàng. Do vậy, lợi nhuận trên từng đơn vị giảm so với trước đây.

Những năm trước khi không có giá trần, sự cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ khiến mức chênh lệch có thể lên đến 1-2 triệu đồng. Các hệ thống lớn có thể tặng thêm bảo hành, đảm bảo giao sớm, bán đắt hơn đối thủ. Ngược lại, các đại lý nhỏ giảm giá để cạnh tranh. Tuy nhiên hiện tại, giá bán lẻ của tất cả hệ thống đều bằng nhau.

Việc có giá trần iPhone giúp ổn định thị trường, tránh chênh lệch và giảm thiểu thiệt hại cho người mua. Tuy nhiên, một số đại lý chia sẻ họ mất một công cụ để cân đối lợi nhuận, điều phối nguồn cung.

Ví dụ, nhờ việc tăng giá các model được quan tâm như Pro/Pro Max, nhà bán lẻ chuyển một phần lợi nhuận để giảm giá các máy “ế” hơn, thường là iPhone bản “thường”, mini, Plus. Đây là công cụ hiệu quả giúp họ giảm tồn kho, kích cầu mua sắm và đủ điều kiện để nhập thêm lô hàng mới.

Để tránh thiết lập mức cao hơn Apple, một số nhà bán lẻ trong nước áp dụng thêm cách bán kèm các gói phụ kiện, nhận sớm với giá cao hơn mức niêm yết.

Mẫu iPhone 16 mặc định có giá từ 23 triệu đồng cho bộ nhớ 128 GB. Phiên bản 256 GB có giá cao hơn 2,5 triệu đồng. Trong khi đó lựa chọn 512 GB đắt hơn tới 9 triệu. Tương tự, chiếc iPhone 16 Plus mặc định khởi điểm tại 26 triệu đồng. Bản 256 GB giá 29 triệu đồng và 35 triệu cho bộ nhớ 512 GB.

Với bản Pro, người dùng có tới 4 tùy chọn bộ nhớ, với giá từ 29-44 triệu đồng. Đây cũng là sản phẩm nhiều phiên bản nhất mà Apple ra mắt đêm qua. Bản Pro sở hữu những nâng cấp đáng kể nhất, với màn hình tăng kích thước cùng việc có thêm camera tiềm vọng 5x.

Trong khi đó, model iPhone 16 Pro Max được người dùng Việt Nam ưa chuộng khởi điểm tại 35 triệu đồng. Bản đắt nhất dung lượng 1 TB giá 47 triệu đồng. Người dùng có thể mua lựa chọn giữa 512 GB tại 41 triệu đồng.