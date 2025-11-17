Đại học Thái Nguyên xây kho học liệu mở phục vụ cộng đồng

Triển khai chương trình Tài nguyên giáo dục mở, Đại học Thái Nguyên hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tri thức số và thúc đẩy học thuật liên trường.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã và đang tích cực triển khai Chương trình Tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources - OER).

Chương trình hướng tới mục tiêu mở rộng quyền tiếp cận tri thức, chia sẻ nguồn học liệu chất lượng, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy - học, đồng thời thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Đại học Thái Nguyên, góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục đại học.

Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1994 (theo Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ), là một đại học Vùng, đại học trọng điểm quốc gia; đào tạo nhân lực chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến; góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển bền vững vùng trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước.

Trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt trong hệ thống giáo dục quốc dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Đại học Thái Nguyên, là một trong những nhiệm vụ phù hợp với xu thế phát triển chung của giáo dục đại học Việt Nam, được triển khai trên cơ sở các chủ trương, chính sách lớn của Đản g và Chính phủ:

(1) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

(2) Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;

(3) Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học”;

(4) Kế hoạch số 1919/KH-BGDĐT ngày 27/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Quyết định 1117/QĐ-TTg giai đoạn 2025–2030.

Các chủ trương, chính sách trên là cơ sở quan trọng để ĐHTN cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chia sẻ tri thức mở, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số và phát triển bền vững của một đại học Vùng và đại học trọng điểm quốc gia, hướng đến xây dựng ĐHTN trở thành “đại học số, đại học xanh và đại học đổi mới sáng tạo”.

Đi đôi với cơ sở quan trọng trên, việc triển khai Chương trình Tài nguyên giáo dục mở còn dựa trên những thế mạnh truyền thống của Đại học Thái Nguyên.

Giao diện cổng tài nguyên giáo dục mở của Đại học Thái Nguyên.

Sự chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ

Xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số giáo dục đại học được Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên chỉ đạo triển khai nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường liên kết học thuật giữa các đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên, các trường đại học, cao đẳng thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc đã phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng số, biên soạn học liệu điện tử, thẩm định nội dung và công bố các tài nguyên mở theo tiêu chuẩn học thuật và bản quyền, khuyến khích sự tham gia của đội ngũ giảng viên trong toàn hệ thống. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên là đơn vị đầu mối tiếp nhận học liệu để xuất bản và công bố học liệu mở

“Tài nguyên giáo dục mở là một trong những giải pháp quan trọng để lan tỏa tri thức, thúc đẩy hợp tác học thuật liên trường và phát triển văn hóa chia sẻ trong cộng đồng học thuật. Với mục tiêu đó, Đại học Thái Nguyên quyết tâm xây dựng hệ sinh thái tri thức mở. Đây là một trong những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số giáo dục đại học mà Đảng và Nhà nước đã đề ra", PGS.TS Hoàng Văn Hùng chia sẻ.

Đến nay, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thiện giai đoạn một kho dữ liệu tài nguyên giáo dục mở với cổng truy cập trực tuyến miễn phí. Hệ thống học liệu gồm: giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo, tài liệu nghiên cứu, tạp chí khoa học công nghệ, nơi đăng tải các công bố, sản phẩm khoa học công nghệ,…do đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong toàn Đại học Thái Nguyên biên soạn và đóng góp.

Kho dữ liệu này không chỉ phục vụ sinh viên và giảng viên trong Đại học Thái Nguyên mà còn mở rộng truy cập cho cộng đồng giáo dục, trở thành diễn đàn tri thức chung, thúc đẩy hợp tác học thuật liên trường và liên ngành trong toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi quốc gia. Hệ thống được thiết kế hiện đại, dễ tra cứu, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng tài nguyên, qua đó tăng cường tinh thần cộng tác, minh bạch và lan tỏa giá trị tri thức.

Việc triển khai Chương trình Tài nguyên giáo dục mở hướng tới những lợi ích thiết thực và tác động lâu dài. Đó trước hết là những lợi ích cho người dạy, người học và cộng đồng học thuật: Mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho người học, thúc đẩy học tập suốt đời; Giảm chi phí học tập, góp phần bảo đảm công bằng trong giáo dục; Khuyến khích đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy năng lực sáng tạo của giảng viên và sinh viên; Tăng cường hợp tác học thuật liên trường, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm giữa các đơn vị và các tổ chức khoa học; Khẳng định vai trò đầu tàu của Đại học Thái Nguyên trong phát triển giáo dục đại học vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Đóng góp tích cực cho mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giáo dục đại học.

Chương trình cũng hướng tới hệ sinh thái tri thức mở và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Đại học Thái Nguyên đặt mục tiêu mở rộng quy mô kho tài nguyên mở, đa dạng hóa nội dung số, tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục đại học khác, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng hệ sinh thái tri thức mở toàn diện.

Chương trình Tài nguyên giáo dục mở là bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số, thể hiện vai trò và cam kết của Đại học Thái Nguyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức, phục vụ phát triển xã hội thông qua kết quả xây dựng một nền tảng giáo dục đại học mở với chất lượng cao, hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững.