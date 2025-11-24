Đại học Colorado Denver lần đầu triển khai đào tạo MBA ở Việt Nam

Không cần đi du học, học viên Việt Nam vẫn có thể nhận bằng MBA chuẩn quốc tế từ đại học Colorado Denver, được công nhận trên toàn cầu với chi phí tiết kiệm.

Đại học Colorado Denver (CU Denver), một trong những trường đại học công lập lớn nhất tại bang Colorado (Mỹ), chính thức triển khai đào tạo MBA tại Việt Nam thông qua hợp tác Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT).

Colorado Denver là một trong những trường đại học công lập lớn nhất tại bang Colorado (Mỹ).

Được thành lập năm 1973, CU Denver là một trong những trường công lập lớn và uy tín của Mỹ. Mỗi năm, CU Denver thu hút hàng nghìn sinh viên ưu tú với hơn 110 chương trình đào tạo trình độ cử nhân và cao học, thuộc nhiều chuyên ngành.

Trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh, CU Denver là trường thuộc nhóm tinh hoa khi có 30 năm liên tục đạt chứng nhận AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), bộ tiêu chuẩn khắt khe đánh giá chất lượng của các trường đào tạo kinh doanh.

Theo công bố của trường, CU Denver thuộc top 5% trong tổng số 4.500 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ. Theo Times Higher Education 2025, CU Denver được xếp hạng 71 trong trường đại học tốt nhất tại Mỹ và nằm top 301/350 trường đại học tốt nhất thế giới. Trong khi đó, theo TFE Times, CU Denver có thế mạnh trong đào tạo chuyên ngành về dữ liệu kinh doanh và chuyên ngành Business Analytics của trường được xếp hạng 39 trong toàn nước Mỹ.

Đồng thời, theo U.S News and World Report, trường Kinh doanh của CU Denver được đánh giá xếp hạng số 1 tại bang Colorado về chỉ số phát triển xã hội (social mobility), giúp học viên đạt thành công học thuật và nghề nghiệp vượt trội.

Trải qua quá trình thẩm định về uy tín học thuật, năng lực đào tạo và khả năng triển khai chương trình quốc tế, hiện FPT trở thành đối tác duy nhất của CU Denver tại Việt Nam và cũng là một trong những đối tác đầu tiên của trường tại khu vực châu Á.

Đại diện Đại học Colorado Denver và Viện Quản trị & Công nghệ FSB ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.

Chương trình Colorado Denver MBA được triển khai đào tạo tại Việt Nam gồm 15 môn học, kéo dài trong 18 tháng với giáo trình chuyển giao nguyên bản từ CU Denver. Trong đó bao gồm 10 học phần nền tảng như tài chính, nhân sự, marketing, vận hành, hệ thống thông tin, chiến lược, kế toán và kinh tế; cùng 5 học phần mở rộng về chuyển đổi số, lãnh đạo đổi mới và phân tích dữ liệu.

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, do giảng viên đến từ CU Denver cùng đội ngũ giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm của trường đại học FPT trực tiếp đảm nhiệm.

Chương trình Colorado Denver MBA được kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ lãnh đạo mới cho Việt Nam. Đó là những người có tư duy toàn cầu, hiểu thị trường địa phương, làm chủ công nghệ và sẵn sàng dẫn dắt doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đây cũng là cơ hội để người học Việt Nam tiếp cận nền tảng quản trị tiên tiến, tư duy chiến lược, ra quyết định dựa trên dữ liệu và tinh thần đổi mới sáng tạo - yếu tố cốt lõi của nhà lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa.

Người học nhận bằng MBA do đại học Colorado Denver cấp sau khi hoàn thành chương trình.

Sự hiện diện của CU Denver tại Việt Nam mở ra cánh cửa để học viên trong nước tiếp cận tri thức quản trị đẳng cấp quốc tế với chi phí hợp lý và không cần tạm gác sự nghiệp để đi du học. Đây cũng là cơ hội để nguồn nhân lực quản trị Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu.

Chương trình Colorado Denver MBA đang tuyển sinh tại Hà Nội và TP.HCM. Chương trình do Viện Quản trị & Công nghệ FSB, đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp hạng top 24 trường kinh doanh hàng đầu Đông Á và top 200 thế giới theo Eduniversal, triển khai đào tạo.

Độc giả có thể tìm hiểu tại đây hoặc liên hệ hotline 0936101265.