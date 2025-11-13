FPT áp dụng mô hình đào tạo thạc sĩ mới tại Đà Nẵng, Cần Thơ

Viện Quản trị & Công nghệ FSB áp dụng mô hình luân chuyển giảng viên doanh nhân và chuyên gia công nghệ từ Hà Nội và TP.HCM giảng dạy trực tiếp tại cơ sở ở Đà Nẵng và Cần Thơ.

Mô hình này áp dụng cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tích hợp AI (SeMBA in AI) và Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE).

Chuyển đổi số trong đào tạo

Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, nhu cầu nhân lực quản trị và công nghệ chất lượng cao tại nhiều vùng kinh tế đang gia tăng. Mô hình mới của FSB giúp học viên ở cơ sở trên toàn quốc được tiếp cận chương trình đào tạo chất lượng cao, đồng nhất, đồng thời cùng được học hỏi trực tiếp từ chuyên gia từng triển khai dự án AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số cho doanh nghiệp lớn. Đây là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng trong chương trình sau đại học do FSB triển khai.

Thay vì phải di chuyển đến Hà Nội hay TP.HCM, học viên ở Đà Nẵng và Cần Thơ nay có thể học trực tiếp với giảng viên, chuyên gia tư vấn và triển khai nhiều dự án AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số cho doanh nghiệp hàng đầu.

Theo TS Trần Quang Huy, Trưởng ban Đào tạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT), mục tiêu của mô hình là đảm bảo chất lượng đào tạo đồng nhất trên toàn quốc. “Học viên ở mọi cơ sở được tiếp cận cùng chương trình, cùng đội ngũ giảng viên và phương pháp giảng dạy theo chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP - một trong những chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới dành cho trường đào tạo kinh doanh”, TS Trần Quang Huy chia sẻ.

Ngoài giảng viên từ Hà Nội và TP.HCM, chương trình phối hợp giảng viên địa phương, người am hiểu nhu cầu phát triển doanh nghiệp tại khu vực, giúp học viên dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Mỗi giảng viên mang đến phong cách và trải nghiệm riêng, từ nền tảng doanh nghiệp công nghệ lớn, startup AI đến tư vấn chuyển đổi số, giúp học viên tiếp xúc nhiều cách nhìn khác nhau và mở rộng tư duy công việc. Đặc biệt, khi chia sẻ bài học kinh nghiệm từ địa phương khác nhau, giảng viên - học viên có thể đối chiếu, so sánh và học hỏi cách ứng dụng công nghệ phù hợp bối cảnh doanh nghiệp địa phương của mình.

TS Đoàn Xuân Huy Minh - Giám đốc chương trình MSE - giảng dạy trong một buổi học tại FSB Cần Thơ.

Hệ sinh thái đào tạo liên vùng

Mô hình luân chuyển giảng viên tập trung vào học phần trọng điểm, có tính chiến lược cho lớp thạc sĩ ở Đà Nẵng và Cần Thơ.

Với chương trình SeMBA in AI, giảng viên từ Hà Nội và TP.HCM trực tiếp giảng dạy học phần cốt lõi, mang tính chiến lược, thực tiễn cao của chương trình như Quản trị tổ chức và nguồn nhân lực, Marketing và trải nghiệm khách hàng, Lãnh đạo trong kỷ nguyên số, Phân tích kinh doanh…

Trong khi đó, với chương trình MSE, học phần được lựa chọn thuộc nhóm chuyên sâu của chương trình MSE, gồm: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Khai phá dữ liệu (Data Mining), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và Machine Learning. Theo kế hoạch, khóa tới có 5 học phần tại Cần Thơ và 3 học phần tại Đà Nẵng do đội ngũ giảng viên cốt cán này trực tiếp đứng lớp.

Không chỉ giảng dạy lý thuyết, giảng viên FSB đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp. Giảng viên hướng dẫn học viên triển khai dự án, nghiên cứu ứng dụng, công bố bài báo khoa học, trình bày tại hội thảo quốc tế và phản biện đồ án tốt nghiệp.

Học viên SeMBA in AI toàn quốc tham gia học trao đổi tại cơ sở Đà Nẵng.

FSB cũng thường xuyên tổ chức hội thảo quản trị, lớp học dã ngoại và chương trình tham quan doanh nghiệp, giúp học viên mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp, rèn kỹ năng làm việc và sẵn sàng hội nhập môi trường doanh nghiệp toàn cầu.

“Khi chia sẻ tình huống thực tế từ nhiều vùng miền, học viên có cơ hội đối chiếu và học cách ứng dụng công nghệ phù hợp đặc thù doanh nghiệp địa phương”, TS Trần Quang Huy chia sẻ thêm.

Về lâu dài, mục tiêu của FSB là hình thành hệ sinh thái đào tạo liên vùng thống nhất, nơi giảng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, học viên có thể học tập và kết nối nghề nghiệp xuyên suốt giữa các địa phương. Đây là cách FSB góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao mang tầm quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự cân bằng phát triển giữa các vùng kinh tế trọng điểm.

FSB đang triển khai đào tạo SeMBA in AI và MSE với lịch học vào buổi tối trong tuần hoặc cuối tuần.