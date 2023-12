Đại gia Đinh Trường Chinh liên tiếp bị khởi tố trong 2 vụ án là ai?

Ông Đinh Trường Chinh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Địa ốc Việt Hân, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) với hàng loạt dự án.

Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, Công an TP.HCM cho biết ông Chinh có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 tiền sự. Trước khi bị khởi tố, ông này từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC).

Trước đó, nhiều khách hàng mua đất nền tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã tố cáo ông Chinh dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng. Việc này nhằm mục đích không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh.

Kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của HDTC tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, trong đó có việc chuyển nhượng các nền đất. Chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ đạo Thanh tra chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Đến nay, Công an TP.HCM đã thông tin về kết quả điều tra sơ bộ. Cụ thể, khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh. HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Đinh Trường Chinh với tư cách là người đại diện pháp luật của HDTC viện ra nhiều lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng, không thực hiện bàn giao các nền đất này cho khách hàng. Với thủ đoạn trên, Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Hai tháng trước, ông Đinh Trường Chinh (người từng là Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Địa ốc Việt Hân từ năm 2006 đến 2016) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng bị khởi tố tội danh nói trên là ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Vinafood 2).

Hai người này có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Trước khi bị khởi tố với những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, ông Đinh Trường Chinh từng dính lùm xùm trong vụ ly hôn với Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương vào năm 2014. Điều khiến sự việc trở thành tâm điểm chú ý khi sau đó, Hoa hậu Diễm Hương viết đơn tố cáo ông Chinh gian dối trong việc đăng ký kết hôn. Cũng vì chuyện này, Diễm Hương đã phải chịu phạt “cấm diễn” vì làm giả giấy độc thân để đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2012.