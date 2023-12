Cựu Tổng giám đốc HDTC Đinh Trường Chinh tiếp tục bị khởi tố

Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/12, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC).

Hôm 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Quang Tống (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH HDTC) và Lý Kim Vân (nguyên Kế Toán trưởng Công ty TNHH HDTC) về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Trường Chinh. Ảnh: Công an cung cấp.

HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016, là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO), trong đó UBND TP.HCM giữ 30% vốn điều lệ, ông Đinh Trường Chinh làm Tổng giám đốc HDTC.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đến vụ án đã tố cáo Đinh Trường Chinh về các sai phạm trong quá trình điều hành Công ty HDTC.

Đồng thời, nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức do Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Nhà (HTDC) làm chủ đầu tư, cùng tố cáo ông Chinh và nhiều cá nhân có liên quan dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt.

Ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định mặc dù khách hàng đã thanh toán Hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh; Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền cho khách hàng theo thỏa thuận nhưng Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân.

Với thủ đoạn trên, Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung các đơn tố cáo, các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 10, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Đinh Trường Chinh về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan vụ thâu tóm đất vàng số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.