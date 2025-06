Đại diện Nhật Bản bị đè bẹp ở Club World Cup

Đại diện Mexico, Monterrey, có chiến thắng xứng đáng trước Urawa Reds với các pha lập công của Deossa, Berterame (cú đúp) và Corona. Trận thắng này cũng giúp Monterrey làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ) đánh bại một CLB đến từ Nhật Bản trong lịch sử giải đấu.

Trước đó, các CLB J.League toàn thắng cả 4 trận khi gặp những đội đến từ CONCACAF. Năm 2023, Urawa Reds đánh bại Club Leon 1-0. Trong các năm 2011 và 2018, Kashima Antlers cũng lần lượt đánh bại Monterrey (thắng 4-3 trên chấm phạt đền) và Guadalajara (3-2).

Vào năm 2008, Gamba Osaka cũng khiến Pachuca ôm hận ở FIFA Club World Cup với thắng lợi 1-0.

Ở giải năm nay, Urawa Reds gây thất vọng khi để thua cả 3 trận ở vòng bảng trước Monterrey, Inter Milan và River Plate. Đại diện Nhật Bản sớm bị loại ở lượt đấu trước khi để thua 1-2 trước Inter Milan.

Trong khi đó, chiến thắng trước Urawa Reds giúp Monterrey giành vé vào vòng knock-out tại bảng E của FIFA Club World Cup 2025™. Đại diện Mexico xếp nhì bảng, kém Inter Milan 2 điểm. Ở vòng đấu kế tiếp, Monterrey sẽ chạm trán Dortmund, đội đứng đầu bảng F.

