Đại diện laptop Windows tiếp theo để đối đầu MacBook Air

Thời lượng pin của Zenbook A14 cũng vượt mức so với kích thước mỏng nhẹ này. Với tác vụ nhẹ, nó trụ được lâu hơn MacBook Air M3 khoảng 30%. So với máy tính Windows dùng Core Ultra, nó cũng tốt hơn vượt trội ở khoản này. CPU ở mức cao nhất cũng sử dụng dưới 50 W điện, do vậy hãng chỉ cần trang bị sạc kèm ở mức 65 W, giảm phụ kiện mà khách hàng cần mang theo.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).