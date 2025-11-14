Đặc quyền trong tù của 'tú bà' Maxwell

Ghislaine Maxwell, phụ tá của tỷ phú Jeffrey Epstein và người bị kết án buôn người, đang thụ án tại Texas với nhiều đặc quyền gây bức xúc cho các tù nhân khác và nạn nhân liên quan.

Ghislaine Maxwell, phụ tá lâu năm của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đã bị kết án liên quan đến các vụ buôn bán tình dục. Bà đang thụ án 20 năm tù tại trại giam liên bang Bryan (Texas).

Từ khi được chuyển đến đây, bà Maxwell đã nhận được nhiều đặc quyền mà các tù nhân khác không được hưởng, gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ nhà tù cũng như cộng đồng nạn nhân của Epstein, theo CNN.

Bà Maxwell được cho là có mối quan hệ thân thiết với Epstein trước khi bị kết án. Ảnh: Văn phòng Công tố viên Mỹ.

Sự chú ý đổ về bà Maxwell sau khi Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố các tài liệu thu được từ Epstein, tiết lộ những email giữa bà Maxwell, Epstein và tác giả Michael Wolff, trong đó nhiều lần nhắc đến Tổng thống Donald Trump.

Đồng thời, bà Maxwell được cho là đang chuẩn bị nộp đơn xin giảm án, điều khiến nhiều các nạn nhân của vụ án Epstein bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Đặc quyền và sự cô lập tại trại giam

Tại trại giam Bryan, khác với các tù nhân khác chỉ được cấp hai cuộn giấy vệ sinh mỗi tuần, bà Maxwell có thể yêu cầu sử dụng bao nhiêu giấy tùy thích.

Sam Mangel, cựu tù nhân liên bang và tư vấn viên nhà tù, nói với CNN: “Bạn không hiểu giá trị của giấy vệ sinh trong tù. Nó được tích trữ và che giấu khỏi nhân viên”.

Bà Maxwell được phép tách biệt phần lớn khỏi các tù nhân khác. Một số bạn cùng phòng của bà đã bị chuyển đi và bàn ăn gần phòng giam của bà cũng được di dời khi Maxwell bày tỏ lo ngại các tù nhân nhìn vào phòng bà.

Bữa ăn và thư từ của bà Maxwell đã được chuyển trực tiếp đến phòng giam trong một số khoảng thời gian nhất định. Bà còn được hưởng đặc quyền tiếp khách, bao gồm việc sử dụng riêng phòng nguyện trong nhà nguyện của trại ngoài giờ thăm viếng thông thường.

Các nguồn tin cho CNN biết rằng những sắp xếp này nhằm đảm bảo an toàn cho bà Maxwell, đồng thời bảo vệ các tù nhân khác. Một quan chức giấu tên khẳng định những biện pháp như vậy là “cần thiết” để bảo đảm an ninh cho bà Maxwell cũng như các tù nhân xung quanh.

Bà Maxwell gần như luôn ở một mình, dành thời gian đi bộ, chạy bộ và đọc sách. Bà cũng nhận được sự hỗ trợ từ quản giáo trong việc gửi tài liệu và email.

Trại giam liên bang Bryan ở Texas. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng bà Maxwell đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin giảm án, với việc gửi tài liệu thông qua quản giáo.

“Tôi đang cố gắng giữ mọi thứ theo trật tự vì nó lớn và có quá nhiều tập tin đính kèm”, bà Maxwell viết trong email gửi luật sư Leah Saffian.

Kể từ khi bà Maxwell được chuyển đến Bryan, nhiều tù nhân đã bày tỏ sự phản đối về việc bà được thụ án tại một cơ sở an ninh tối thiểu. Julie Howell, cựu giảng viên đại học tại Texas, từng bị kết án một năm tù vì trộm cắp, cho biết: “Cơ sở này được thiết kế cho những phạm nhân không bạo lực. Buôn người là một tội ác bạo lực. Là một người mẹ của nạn nhân buôn người, tôi hoàn toàn phẫn nộ khi bà ấy được giam tại đây”.

Khi Howell bình luận về Maxwell với truyền thông, bà đã bị khiển trách và chuyển đến trại giam an ninh cao hơn ở Houston. Nhiều tù nhân khác từng bày tỏ lo ngại về Maxwell cũng bị chuyển đi với lý do an ninh.

Phản ứng của nạn nhân và những quan ngại pháp lý

Hành vi và các đặc quyền của bà Maxwell đã làm dấy lên phản ứng dữ dội từ các nạn nhân của vụ án Epstein. Annie Farmer, một nạn nhân từng bị bà Maxwell lôi kéo và xâm hại khi còn vị thành niên, nói: “Bất kỳ hình thức ưu đãi pháp lý nào cho Maxwell không chỉ xúc phạm sâu sắc mà còn nguy hiểm cho những người sống sót”. Cô Farmer cũng cho biết các nạn nhân xứng đáng biết rằng những người cần chịu trách nhiệm sẽ bị truy cứu.

Vai trò then chốt trong đại án buôn người Epstein khiến bà Maxwell trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi nhận được nhiều đặc quyền sau song sắt. Ảnh: Văn phòng Công tố viên Mỹ.

Các nạn nhân dự kiến sẽ tiếp tục vận động tại Quốc hội Mỹ để thúc đẩy việc công bố hồ sơ vụ án Epstein, với một cuộc bỏ phiếu được ấn định sớm hơn dự kiến.

Các quan ngại này càng tăng lên khi Maxwell được cho là đang chuẩn bị hồ sơ xin giảm án. Việc bà Maxwell được hỗ trợ đặc biệt từ quản giáo trong việc gửi tài liệu và email cùng với việc bữa ăn được đưa tận phòng giam đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch và sự công bằng trong hệ thống trại giam.

Bà Maxwell cũng bày tỏ sự hài lòng về việc chuyển trại, cho rằng cô cảm thấy “hạnh phúc và an toàn hơn”. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng chế độ đặc quyền của bà tại Bryan đã tạo ra một hình ảnh thiên vị, gây phẫn nộ trong cộng đồng nạn nhân và xã hội. Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng việc ưu tiên đặc biệt cho bà Maxwell, nếu không minh bạch, có thể làm suy giảm niềm tin công chúng vào hệ thống tư pháp.