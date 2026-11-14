Đã phát hiện 1.018 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến ngày 14/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), trong đó 371 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 14/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m3 đất. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Dù tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, trong ngày 14/11, lực lượng chức năng không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Đã tìm thấy tổng cộng 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt.

Trong đợt đầu tiên, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt hai bắt đầu từ ngày 15/10, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Tính đến hết ngày 14/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 287 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 64 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, sau gần 5 tháng triển khai, kể từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/11, tổng cộng 1.018 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 371 bộ có di vật.

Cụ thể, 985 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ. Ngoài ra, lực lượng chức năng tìm thấy 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.