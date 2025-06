'Đả nữ' biết cưỡi ngựa, đua xe của Lý Liên Kiệt

Mỹ nhân 36 tuổi đảm nhận vai nữ chính. Theo Sina, Nashi được đạo diễn Viên Hòa Bình chọn vào vai quan trọng nhờ khả năng võ thuật, cưỡi ngựa thành thục. Trước đây, nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án phim, có thể kể đến như Deep Water (2025), The Traveller (2024) và Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023)...