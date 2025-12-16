Đà Nẵng thu phí hộ tịch cao nhất 1,5 triệu đồng

Các thủ tục có mức thu phí hộ tịch cao nhất tại Đà Nẵng đều liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Ngày 16/12, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định về đối tượng, mức thu và chế độ thu, nộp quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn.

Mức thu phí hộ tịch áp dụng tại UBND cấp xã, thấp nhất 5.000 đồng, cao nhất 1,5 triệu đồng.

Mức thu phí hộ tịch cao nhất tại Đà Nẵng là 1,5 triệu đồng. Ảnh: Thanh Hiền.

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại khai tử; xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác cùng mức thu 5.000 đồng. Đăng ký khai sinh; đăng ký lại khai sinh có mức thu 8.000 đồng.

Các thủ tục đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch; đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài... mức thu dao động 15.000-50.000 đồng.

Đăng ký khai sinh cho trẻ đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân và đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài cùng thu 75.000 đồng.

Riêng 3 thủ tục đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài có mức thu phí cao nhất, 1,5 triệu đồng.

UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch là trẻ em (trừ trường hợp có yếu tố nước ngoài), người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố, người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của thành phố.