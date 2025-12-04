Đà Nẵng mở rộng vùng lõi - cơ hội để nhà đầu tư đón sóng trung tâm mới

Không chỉ thu hút khách du lịch, Đà Nẵng còn hấp dẫn đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà đầu tư, người nước ngoài muốn đến đây định cư lâu dài.

Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại - tài chính quốc tế, trong khi ngành du lịch phát triển mạnh nhờ hệ sinh thái biển - sông - núi - văn hóa độc đáo. Những ưu điểm này giúp thành phố biển trở thành lựa chọn an cư của nhiều người.

Không gian mới cho kỳ vọng mới

Sau gần 3 thập kỷ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng khẳng định vị thế đô thị năng động, hiện đại và đáng sống bậc nhất Việt Nam. Trong giai đoạn mới với không gian phát triển mới, hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam thành đô thị gần 12.000 km2 và hơn 3 triệu người, thành phố hướng đến mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn.

Tại Đà Nẵng, du lịch không chỉ là điểm sáng duy nhất, khi khu thương mại tự do đang ráo riết hoàn thiện hạ tầng và kêu gọi đầu tư; trung tâm tài chính quốc tế sẵn sàng vận hành cuối năm nay; các tòa tháp chọc trời, tổ hợp kinh tế đêm liên tiếp xuất hiện. Trong dòng chảy của chuyển biến tích cực đó, bất động sản Đà Nẵng nhanh chóng bắt nhịp với điểm sáng thuộc về vùng đất phía nam sông Hàn (các phường Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn).

Từ bán đảo xanh mướt nằm giữa những dòng sông, nơi này mang dáng vóc của “vùng lõi mở rộng” với hạ tầng giao thông kết nối toàn diện, hệ thống tiện ích đồng bộ, cùng sức hút dân cư tăng nhanh.

Phía nam trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của bất động sản Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh lợi thế vị trí, cảnh quan, khu vực này ghi nhận bước chuyển mạnh khi các dự án đô thị quy mô đang dần hình thành. Nổi bật trong đó là Cora Tower - tổ hợp căn hộ với 2 tòa tháp biểu tượng giữa trung tâm đô thị Sun NeO City. Khi nhu cầu về không gian sống hiện đại, tiện nghi, an toàn đáp ứng phong cách sống mới của lực lượng lao động chất lượng cao đến Đà Nẵng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, Cora Tower trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

An cư, làm việc và nghỉ dưỡng giữa “miền xanh”

Sau sáp nhập, Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn nhất nước. Nhưng trên thực tế, phần lớn dòng người, dòng xe và dịch vụ vẫn đổ dồn vào khu vực lõi cũ, nơi những phường như Hải Châu, Hòa Cường đang đối mặt áp lực hạ tầng và vấn đề giải quyết thủ tục hành chính công.

Theo chuyên gia, từ thực tế đó, bài toán “giải nén” đô thị càng cấp thiết. Không chỉ cần thêm đất cho khu dân cư mới mà còn cần không gian sống đủ tiện nghi để hấp dẫn đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà đầu tư, người nước ngoài muốn định cư lâu dài.

Dự án Cora Tower đón đầu xu hướng dịch chuyển về phía nam. Ảnh phối cảnh.

Cora Tower sớm đón đầu nhu cầu đó. Nằm tại vị trí lõi trung tâm của Sun NeO City, dự án được bao quanh bởi mạng lưới hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện đến mọi khu vực trọng điểm của Đà Nẵng. Từ đây, cư dân mất 10-15 phút đến sân bay, trung tâm thành phố, bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, hay danh thắng Ngũ Hành Sơn... Trong khu vực, công viên Hyde Park 50 ha, sân vận động Hòa Xuân, trung tâm thương mại, hệ thống y tế, trường học… kết hợp cảnh quan sinh thái ven sông mang lại giá trị sống vượt trội cho người dân bản địa và du khách.

Môi trường sống hiện đại, tiện nghi và đa tiện ích. Ảnh phối cảnh.

Bên trong hai tòa tháp, Cora Tower mang đến trải nghiệm sống “resort tại gia” với hồ bơi tràn viền trong nhà, khu gym - spa - jjimjilbang (trị liệu phong cách Hàn Quốc) chuẩn quốc tế và không gian co-working hiện đại. Khối đế cao 7 m mở rộng hệ tiện ích thương mại, đồng thời kết nối mạch cảnh quan xanh mát và chuỗi dịch vụ tiện nghi. Từ khu vui chơi trẻ em đến lounge cộng đồng, mọi chi tiết đều được thiết kế để cư dân tận hưởng phong cách sống “all-in-one” văn minh, trọn vẹn.

Định hình phong cách sống mới

Từ lâu, cư dân Đà Nẵng quen với lựa chọn nhà mặt đất, ưu tiên diện tích hơn tiện nghi. Trong khi đó, một số khu nhà ở, tập thể, chung cư xuống cấp tại trung tâm cũ vẫn là nơi sinh sống của nhiều người, dù thiếu chỗ gửi xe, tiện ích công cộng, hạ tầng cũ kỹ.

Cư dân Cora Tower sở hữu đặc quyền kết nối thuận tiện. Ảnh phối cảnh.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng sống, lớp người trẻ thành đạt tìm đến các tòa tháp căn hộ với hệ thống an ninh, tiện nghi, pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng ổn định và cộng đồng văn minh. Cora Tower nổi lên như lựa chọn đáng cân nhắc. Dự án nằm ở giao điểm vàng trục Nguyễn Phước Lan và đường 29/3, phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Với thiết kế hiện đại, tối ưu từng m2, căn hộ tại đây mang đến tầm nhìn thoáng đãng và tiện nghi, là hệ sinh thái sống đẳng cấp, tạo nên tổ ấm chuẩn quốc tế.

Cora Tower trở thành lựa chọn an cư của nhiều gia đình trẻ. Ảnh phối cảnh.

Không chỉ hút cư dân Đà Nẵng, làn sóng di cư từ Quảng Nam (cũ) ra gần trung tâm Đà Nẵng cũng đang mở ra nhu cầu lớn về nhà ở. Khi Đà Nẵng mở rộng vùng lõi về phía nam, khu vực giáp ranh giữa hai địa phương trở thành nơi an cư cho những gia đình mong muốn tương lai đủ đầy tiện ích, môi trường giáo dục tốt và cơ hội nghề nghiệp thuận lợi. Với vị trí trung tâm mới, kết nối đa hướng, Cora Tower trở thành lựa chọn chiến lược cho cư dân Đà Nẵng, lực lượng chuyên gia, nhân lực chất lượng cao và hàng nghìn gia đình trẻ xứ Quảng.