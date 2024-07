Đà Nẵng đón hàng nghìn du khách đến với lễ hội bia B’estival

Khai màn từ 7/7 và kéo dài đến hết năm, lễ hội bia B’estival tại Sun World Ba Na Hills khiến du khách vui quên lối về bởi chuỗi trải nghiệm thú vị.

Không chỉ được thưởng thức men bia chuẩn Đức ngon nức tiếng, du khách còn trải nghiệm loạt hoạt động thú vị từ sáng đến đêm tại lễ hội bia B’estival Đà Nẵng.

Bia tươi chuẩn Âu và bí kíp từ xưởng bia thủ công hàng đầu thế giới

Khác với những mùa B’estival trước đây, năm nay du khách sẽ thưởng thức những loại bia ngon nhất thế giới được nấu ngay tại đỉnh cao 1487 m, trong xưởng bia thủ công vừa khánh thành. Nơi đây có hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ và tự động hiện đại nhất nước Đức do hãng Braukon - thương hiệu sản xuất bia có tuổi đời hàng trăm năm - lắp đặt; công thức và thợ nấu do hãng bia Camba - Bavaria trực tiếp cung cấp; nguyên liệu sản xuất được Camba tuyển chọn từ Đức, New Zealand và Mỹ.

Không gian bên trong xưởng bia thủ công Bà Nà.

Xưởng bia thủ công Bà Nà cho ra mắt 6 loại bia độc quyền của thương hiệu Sun KraftBeer. Mỗi loại bia lại mang hương vị đặc trưng với các dòng Lager, Ale, Wheat, kết hợp hình ảnh biểu tượng và câu chuyện quen thuộc gắn với Sun World Ba Na Hills. Phải kể đến Cầu Vàng, Lâu đài Mặt Trăng, thần Atlas, thần Mặt Trời, Nụ hôn Núi lửa, Quảng trường Nhật Thực... Tất cả tạo nên loại bia đặc trưng của xứ sở hội hè Sun World Ba Na Hills.

Hè này, du khách tham dự lễ hội Bia B’estival 2024 có thể trở thành những người đầu tiên thưởng thức 3 vị bia vừa ra lò, gồm: Bia Golden Bridge Helles Lager lấy cảm hứng từ Cầu Vàng; Lunar Castle Dry Hop Pale Ale lấy cảm hứng từ Lâu đài Mặt Trăng và bia đen Atlas Wings Dark Lager lấy cảm hứng từ vị thần Atlas khổng lồ.

Du khách được thưởng thức những ly bia mang thương hiệu Sun KraftBeer.

Không chỉ thưởng thức bia Sun KraftBeer, du khách được trực tiếp khám phá xưởng bia thủ công Bà Nà, chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo giao thoa giữa phương Tây và âm hưởng văn hóa Champa. Đồng thời, người tham dự được tận mắt theo dõi quá trình sản xuất bia tươi, từ việc chọn lựa nguyên liệu đến quy trình lên men cầu kỳ và công đoạn hoàn thiện.

Đặc biệt, nhà hàng Bà Nà 1901 nằm bên trong xưởng bia sẽ phục vụ món ăn hảo hạng thưởng thức cùng những mẻ bia tươi thơm ngon.

Thưởng thức món ngon thượng hạng

Để gia tăng hương vị đậm đà cho những ly bia Đức, B’estival mang đến phong vị ẩm thực đậm chất lễ hội. Bên cạnh xúc xích lợn đen thượng hạng - đặc sản riêng có của Bà Nà, du khách được thưởng thức thịt xiên nướng, cừu nướng, sườn bò nướng, gà giòn hay bánh mỳ vòng hình trái tim…

Ngoài bia, B’estival còn mang đến nhiều món ngon thượng hạng.

Nhấp ngụm bia tươi thơm lừng, nhâm nhi cùng các món ngon nước Đức như xúc xích dai giòn, sườn nướng thơm nức mũi trong xưởng bia giữa mây ngàn, tất cả tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách tại lễ hội bia B’estival năm nay.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách có dịp tham gia ngày hội BBQ và Bia, trò chơi hấp dẫn, show diễn sôi động… để tận hưởng giây phút thư giãn, vui quên lối về.

“Biến hình” thành chàng trai, cô gái B’estival

Một trong những điểm nhấn của B’estival là hoạt động thuê trang phục theo hướng lễ hội Oktoberfest. Du khách có cơ hội hóa thân thành những chàng trai cô gái xứ Bavaria đúng điệu.

Du khách “biến hình” thành những chàng trai, cô gái B’estival.

Bên cạnh đó, thử thách “Truy tìm Vua bia” là hoạt động thu hút sự chú ý tại B’estival bởi giải thưởng hấp dẫn: Vé máy bay trở lại Bà Nà. Người thắng cuộc được thực hiện nghi thức “phong vương”, tặng quốc huy và mặc áo choàng, đội vương miện, ngồi trên ngai vàng trước sự tán dương của đông đảo du khách tham gia lễ hội.

Tận hưởng thế giới nghệ thuật với show diễn đình đám

Diễn ra trong nhiều khung giờ, chuỗi show diễn quốc tế vừa ra mắt tại Sun World Ba Na Hills là nhân tố tăng sức hút cho B’estival năm nay. Nếu như show diễn Fairy Blossom đưa khán giả du ngoạn qua khung cảnh của vườn hoa thần tiên rực rỡ, cùng màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ thế giới thì diễu hành Enchantment (dự kiến ra mắt trong tháng 7) hứa hẹn tạo nên thế giới tràn ngập niềm vui.

Khi màn đêm buông xuống, B’estival cháy hơn bao giờ hết với hoạt động múa lửa, đốt lửa trại, show trình diễn và nhảy múa. Đặc biệt, chuỗi show Cabaret Plus vào 18h30 hứa hẹn mang đến bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu của các Drag queen, với sự hội ngộ của vũ đạo, thời trang và âm nhạc.

Chuỗi show diễn tại Bà Nà khiến B’estival thêm phần hấp dẫn.

Chia sẻ về sự kiện, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Sun World Ba Na Hills - khẳng định đây là lễ hội bia B’estival đáng nhớ nhất của Bà Nà Hills.

“Chúng tôi đã hiện thực hóa ước mơ ấp ủ 10 năm qua là kiến tạo xưởng bia thủ công trên đỉnh Bà Nà, đồng thời tự sản xuất những mẻ bia tươi chuẩn Đức ngon hàng đầu thế giới. Khi thưởng thức, du khách sẽ hiểu vì sao chúng tôi tự hào đến thế về thương hiệu Sun KraftBeer”, ông khẳng định.

Hấp dẫn hơn cả, khu du lịch đang triển khai ưu đãi đến 40% dành cho khách nội địa. Du khách Việt Nam chỉ cầm bỏ ra mức chi phí hợp lý, chỉ khoảng từ 550.000 đồng để tận hưởng những trải nghiệm độc đáo tại B’estival Sun World Ba Na Hills.