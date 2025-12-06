Đà Nẵng chuyển Bến du thuyền sang mục đích công cộng

Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chuyển dự án Nhà hàng và Bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn (Dự án Bến du thuyền) thành công trình phục vụ cộng đồng, sau nhiều năm dự án này bỏ hoang.

Toàn cảnh dự án này nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhân Dân

Ngày 6/12, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, chủ đầu tư dự án Bến du thuyền để thực hiện chủ trương thu hồi.

Đây là dự án được dư luận quan tâm do ảnh hưởng cảnh quan, không gian công cộng phía Tây sông Hàn. Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có thông báo giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm việc với chủ đầu tư vận động .

Trên cơ sở nghiên cứu một trong các phương án sau chuyển đổi công năng đối với dự án này theo hướng gắn kết với hoạt động của thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí là Trung tâm Thông tin du lịch; hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía Tây Sông Hàn.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức Hội thảo và báo cáo và đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng của dự án này nhằm mục đích phục vụ công cộng.

Dự án này có vị trí đắc địa, nằm trong vùng lõi của trục văn hóa-di sản Đà Nẵng gồm Bảo tàng Đà Nẵng-Di tích đặc biệt quốc gia Thành Điện Hải. Ảnh: Nhân Dân

Việc xử lý đối với dự án này là vấn đề được dư luận và cử tri trên địa bàn thành phố quan tâm, cần được xem xét tổng thể về các vấn đề xã hội, nguồn lực của thành phố, hài hòa quyền lợi của các bên.

Qua tổ chức cuộc thi tuyển phương án Dự án Quảng trường - Bảo tàng dọc Trung tâm hành chính thành phố-Bạch Đằng-Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan,; ngày 13/1/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND phê duyệt công nhận kết quả cuộc thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc Quảng trường-Bảo tàng dọc Trung tâm hành chính thành phố-Bạch Đằng-Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan.

Theo đó, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương và giao Sở Tài chính xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Quảng trường-Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính, trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư chủ trì, phối hợp chính quyền địa phương có phương án bảo vệ, quản lý công trình đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực.

Dự án này nằm đối diện số 38 Bạch Đằng (phường Hải Châu) do Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng . Dự án gồm 3 tầng, diện tích đất hơn 2.100m2 và phần mặt nước gần 1.900m2. Năm 2017 dự án tạm ngừng xây dựng do liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ. Năm 2018, thành phố tính toán chi phí thu hồi khoảng 100 tỷ đồng , gồm bồi hoàn giá trị công trình, không bồi thường đất thuê. Tuy nhiên do chưa thống nhất được phương án nên công trình này bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn.