Đa dạng lựa chọn phim xem tại nhà dịp lễ

Loạt phim điện ảnh đặc sắc hứa hẹn mang đến một kỳ nghỉ lễ thú vị ngay tại nhà.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và tận hưởng những phút giây giải trí tại nhà. Nếu chưa biết xem gì, loạt phim điện ảnh đa dạng thể loại dưới đây sẽ là gợi ý đáng cân nhắc cho những ngày thư giãn trọn vẹn.

King Kong

King Kong của đạo diễn Peter Jackson là bản tái hiện kinh điển về huyền thoại loài khỉ đột khổng lồ. Ở thời điểm ra mắt, doanh thu phim đạt gần 556,9 triệu USD , gấp 2,7 lần chi phí sản xuất, là minh chứng cho sự thành công thương mại.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Ann Darrow (Naomi Watts) và hành trình đến đảo Đầu Lâu thực hiện phim mới. Tại đây, cô bị bộ tộc bản xứ bắt và hiến tế cho Kong. Giữa Ann và Kong sau đó thiết lập mối quan hệ đặc biệt, hé lộ khía cạnh ấm áp của sinh vật này.

Với kỹ xảo và âm nhạc ấn tượng, diễn xuất thuyết phục của Naomi Watts, Adrien Brody và Jack Black, King Kong đã thắng 3 trong số 4 đề cử tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 78, trở thành tác phẩm nổi bật của điện ảnh đầu thế kỷ 21. Phim hiện được FPT Play trình chiếu với chất lượng 4K.

Phi vụ ngầm

Phi vụ ngầm (tựa gốc: Contraband) kể về Chris Farraday (Mark Wahlberg) - tay buôn lậu đã gác kiếm rời bỏ quá khứ để sống yên ổn cùng vợ Kate (Kate Beckinsale). Khi em vợ Andy gặp rắc rối với giới tội phạm, Chris trở lại con đường cũ để bảo vệ gia đình, dẫn đến một phi vụ buôn lậu từ Mỹ sang Panama.

Tác phẩm tạo sức hút bởi nhịp độ căng thẳng, những màn đối đầu và rượt đuổi kịch tính giữa Chris và các nhân vật phản diện. Ghi dấu như tác phẩm giải trí đậm chất hành động, Phi vụ ngầm thỏa mãn khán giả yêu thích kịch tính, gợi câu hỏi về ranh giới giữa tình thân và con đường tội lỗi.

Người máy trỗi dậy

Tác phẩm khoa học viễn tưởng Người máy trỗi dậy (tựa gốc: Ex Machina) cũng là lựa chọn đáng xem dịp lễ này. Phim từng thắng giải Oscar cho hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, là một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật của thập niên 2010.

Phim kể về Caleb (Domhnall Gleeson) - lập trình viên trẻ, được mời đến biệt thự xa xôi của ông chủ công ty công nghệ Nathan (Oscar Isaac). Tại đây, Caleb gặp Ava (Alicia Vikander), một trí tuệ nhân tạo có hình dáng người phụ nữ, và được giao nhiệm vụ kiểm tra “nhân tính” của cô.

Người máy trỗi dậy được ca ngợi là tác phẩm sâu sắc về tâm lý và triết học, đạt 92% điểm “tươi” trên Rotten Tomatoes và 78/100 trên Metacritic. Những con số này cho thấy sự đồng thuận cao về chất lượng phim từ giới phê bình và công chúng.

7 số phận

7 số phận (tựa gốc: Seven Pounds) gợi mở những suy ngẫm về lòng vị tha, sự hy sinh và giá trị cuộc sống. Phim kể về Ben Thomas (Will Smith) - người đàn ông mang gánh nặng tội lỗi từ quá khứ, đã quyết định chuộc tội bằng cách thay đổi cuộc đời của 7 người xa lạ.

Trong phim, tài tử sinh năm 1968 mang đến vai diễn khác biệt, được nhiều khán giả đánh giá là một trong những màn trình diễn ấn tượng của anh. Rosario Dawson cũng gây chú ý với vai Emily Posa, một phụ nữ mắc bệnh tim. Phim sử dụng lối kể phi tuyến tính, hé lộ dần bi kịch quá khứ và lý do nhân vật chính hành động, tạo nên sự tò mò và nâng cảm xúc người xem lên cao độ.

7 số phận giành được giải NAACP Image Awards cho diễn xuất của Will Smith và Rosario Dawson, cho thấy sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng khán giả da màu.

Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại

Khán giả nhí có thể lựa chọn xem Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại, một tác phẩm vui nhộn đến từ đạo diễn Stephen Gaghan. Đây cũng là bản chuyển thể từ tiểu thuyết lừng danh của Hugh Lofting, ra mắt vào năm 1920.

Vai chính trong phim là bác sĩ Dolittle, người có khả năng nói chuyện với muôn thú, do tài tử Robert Downey Jr. thủ vai. Sau cái chết của vợ, Dolittle sống ẩn dật cùng những người bạn thú cưng, cho đến khi ông buộc phải lên đường tìm phương thuốc cứu Nữ hoàng Victoria. Nhân vật phản diện là cướp biển Rassouli, do tài tử Antonio Banderas (The Mask of Zorro) thủ vai.

Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại ghi điểm ở kỹ xảo kỳ ảo, loạt tình huống phiêu lưu vui nhộn xen lẫn cảm xúc nhân văn. Dù tồn tại ý kiến trái chiều, phim vẫn thu hút khán giả nhí nhờ sức hút tiểu thuyết gốc và thông điệp về tình bạn và lòng nhân ái. Tương tự King Kong, bộ phim này cũng được trình chiếu với chất lượng hình ảnh 4K.

