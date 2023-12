Đã có 357 sàn TMĐT cung cấp thông tin người bán cho cơ quan thuế

Tổng cục Thuế cho biết đã tiến hành truy thu, xử lý vi phạm với 179 doanh nghiệp và 1.061 cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử với số tiền 275 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác thuế của Tổng cục Thuế, cơ quan này cho biết đã triển khai mạnh mẽ công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số năm vừa qua.

Cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết đến nay đã ghi nhận 357 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin về doanh thu, người bán cho cơ quan thuế. Đồng thời, cơ quan thuế đã tiến hành truy thu, xử lý vi phạm đối với 179 doanh nghiệp và 1.061 cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử với số tiền khoảng 275 tỷ đồng .

Với hoạt động thu thuế các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài xuyên biên giới có hoạt động tại Việt Nam, Tổng cục Thuế cho biết hiện đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài (bao gồm Facebook, Google, YouTube, Netflix, TikTok...) đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Tổng số thuế thu được từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài này là 8.096 tỷ đồng . Bao gồm 6.896 tỷ đồng tự kê khai, nộp trực tiếp qua qua cổng thông tin điện tử và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ngành thuế đã triển khai các ứng dụng bản đồ số như bản đồ số về giá đất, giá chuyển nhượng bất động sản, bản đồ số các mỏ khoáng sản, bản đồ số hộ kinh doanh.

Trong đó, bản đồ số hộ kinh doanh đã được xây dựng và đưa vào triển khai trên ứng dụng Etax Mobile giúp cơ quan thuế quản lý người nộp thuế, thu đúng, đủ, kịp thời, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế cho biết toàn ngành đã thực hiện 66.241 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 90,8% kế hoạch năm 2023. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 61.583 tỷ đồng , bằng 97,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Về hoạt động thu hồi nợ thuế, toàn ngành thuế đã thu hồi được 41.557 tỷ đồng từ đầu năm đến nay. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 37.605 tỷ và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.952 tỷ đồng .

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 20/12, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đã đạt 1,396 triệu tỷ đồng , đạt 101,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 1,336 triệu tỷ đồng , đạt 100,4% dự toán. Ước thực hiện cả năm 2023, tổng thu do cơ quan thuế quản lý sẽ vượt khoảng 5,5% dự toán và bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng thừa nhận toàn ngành thuế vẫn còn một số hạn chế như công tác quản lý hoàn thuế và hóa đơn điện tử chưa chủ động; 17 Cục Thuế chưa hoàn thành dự toán năm 2023; công tác đầu tư hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu trong chuyển đổi số và trong quản lý...

Sang năm 2024, ngành thuế được Quốc hội giao chỉ tiêu thu ngân sách vào khoảng 1,486 triệu tỷ đồng .