Đã cấp điện trở lại cho hơn 500.000 gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 6

Theo thống kê, cơn bão số 6 đã ảnh hưởng tới khoảng 700.000 khách hàng sử dụng điện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Công nhân PC Quảng Nam xử lý sự cố sau ảnh hưởng của bão số 6. Ảnh Hoàng Phượng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết bão số 6 (Trà Mi) đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung trưa 27/10 đã gây ra nhiều sự cố trên lưới điện các tỉnh trong khu vực.

Theo thống kê ban đầu, cơn bão đã làm xảy ra 203 sự cố tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bao gồm Quảng Bình (29 vụ), Quảng Trị (32 vụ), Thừa Thiên Huế (45 vụ), Đà Nẵng (52 vụ), Quảng Nam (35 vụ), Quảng Ngãi (2 vụ), Bình Định (4 vụ), Kon Tum (3 vụ) và Gia Lai (2 vụ).

Tới 15h cùng ngày, EVNCPC đã nhanh chóng cấp điện trở lại cho 502.600 khách hàng, chiếm 10,5% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và chiếm 71,9% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 6. Đồng thời, tổng công ty đã khắc phục được 140 sự cố lưới điện tại các tỉnh.

Hiện tại, các đơn vị trong EVNCPC đang tập trung nhân lực sớm khắc phục các sự cố còn lại tại các tỉnh thành bao gồm Quảng Bình (4 vụ), Quảng Trị (17 vụ), Thừa Thiên Huế (27 vụ), Đà Nẵng (13 vụ), Quảng Nam(11 vụ) và Kon Tum (1 vụ).

Trong cuộc họp khẩn cấp vào chiều 26/10, lãnh đạo EVNCPC yêu cầu các đơn vị khi thi công, khắc phục, xử lý sự cố do bão số 6 gây ra phải kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng lưới điện trước và sau khi khôi phục để bảo đảm an toàn lao động và an toàn điện trong dân.

EVNCPC đã và đang ứng trực 24/24 với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng nhân lực và vật tư thiết bị, theo dõi sát diễn biến hoàn lưu sau bão, nỗ lực cao nhất để sớm cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho khách hàng.