Cựu vương kickboxing Tây Ban Nha đối mặt cáo buộc giết người

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 1/8 tại La Laguna (Tenerife, quần đảo Canary). Theo xác nhận của cảnh sát, Baute - 44 tuổi, cựu nhà vô địch quốc gia môn kickboxing - đã tự mình lái xe tới đồn cảnh sát, mang theo thi thể một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.

Danh tính nạn nhân được xác định là Cristobal, 38 tuổi, là người vô gia cư và có quen biết từ trước với Baute. Thi thể nạn nhân mang nhiều dấu hiệu cho thấy đã bị tấn công mạnh, đặc biệt ở vùng đầu và ngực. Cảnh sát địa phương lập tức mở cuộc điều tra với nghi vấn giết người, đồng thời xem Moi Bauté là nghi phạm chính.

Hiện chưa có lệnh bắt giữ chính thức, nhưng văn phòng công tố La Laguna vào cuộc. Họ đang làm rõ xem đây có phải là hành vi cố ý hay là hệ quả từ một cuộc ẩu đả vượt kiểm soát. Việc Baute chủ động đưa thi thể tới đồn cảnh sát là một tình tiết đặc biệt, khiến vụ việc trở nên vừa khó hiểu vừa đáng ngờ.

Trong giới thể thao, cái tên Moi Bauté không xa lạ. Anh từng nhiều lần vô địch kickboxing Tây Ban Nha, là một biểu tượng tại Tenerife, và sau khi giải nghệ, anh chuyển sang làm HLV, truyền dạy võ thuật cho thế hệ trẻ. Trên mạng xã hội, Bauté thường chia sẻ hình ảnh tích cực về thể thao, tập luyện và các hoạt động cộng đồng.

Chính vì vậy, thông tin về vụ việc khiến nhiều người sốc. Một số học trò mô tả anh là người có tính khí nóng nảy nhưng rất tận tâm. Nhiều người trong giới võ thuật vẫn chưa thể tin được người thầy, người đồng đội mà họ từng kính trọng lại đang đứng trước nguy cơ trở thành bị cáo trong một vụ án hình sự nghiêm trọng.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai từ những người liên quan sẽ là chìa khóa để làm rõ sự thật đằng sau cái chết của Cristobal - và liệu Moi Baute là kẻ phạm tội, hay chỉ là nạn nhân của một chuỗi bi kịch không kiểm soát.

