Cựu trợ lý bóc trần Ten Hag 'thiếu lửa', lãng phí Ronaldo

McCarthy cho rằng Ten Hag thiếu "lửa" và "đam mê", đồng thời cáo buộc Manchester United lãng phí tài năng của Cristiano Ronaldo. Bình luận đến từ cựu tiền đạo người Nam Phi được đưa ra trong bối cảnh thuyền trưởng "Quỷ đỏ" chịu áp lực lớn sau chuỗi thành tích bết bát.

"Trong bóng đá hiện đại, các cầu thủ muốn thấy nhiều đam mê hơn ở huấn luyện viên của họ", McCarthy chia sẻ. "Họ cần cảm thấy được truyền cảm hứng và sẵn sàng chiến đấu cùng nhau. Về mặt chiến thuật, tôi đánh giá cao Erik, nhưng ông ấy thiếu một chút nhiệt huyết, đam mê. Đó là điều mà tôi có và tôi tin rằng nó rất quan trọng để tạo động lực cho các cầu thủ".

Cựu tiền đạo người Nam Phi tiếp tục chỉ trích việc một số cầu thủ Manchester United không tập luyện đủ chăm chỉ: "Nếu một số cầu thủ của Manchester United có được sự chuyên nghiệp của Bruno Fernandes và Diogo Dalot, việc đạt được kết quả tốt sẽ dễ dàng hơn. Cả hai đều tập luyện với sự tập trung đáng kinh ngạc, cống hiến hết mình. Trong khi đó, một số người khác lại không làm như vậy".

McCarthy nhấn mạnh rằng việc thiếu tập luyện chăm chỉ đã hạn chế sự tiến bộ của Manchester United. Ông nêu quan điểm: "Ngay cả trong các trận đấu, dữ liệu cho thấy một số cầu thủ đạt phong độ đỉnh cao và một số khác thì hơi kém hơn một chút. Điều đó không giúp đội bóng thành công".

Cựu trợ lý Manchester United tiết lộ thêm về cuộc trò chuyện với Cristiano Ronaldo, trong đó siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ sự thất vọng về cách anh được sử dụng tại CLB.

"Cristiano nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy không được trọng dụng và không hiểu tại sao lại như vậy", McCarthy cho biết. "Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và xứng đáng được đối xử tốt hơn".

Những phát biểu của Benni McCarthy chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi một số người đồng tình với quan điểm của ông thì một số khác lại cho rằng đó chỉ là những lời chỉ trích mang tính cá nhân. Tuy nhiên, những chia sẻ của McCarthy hé lộ một góc nhìn khác về những vấn đề mà Manchester United đang đối mặt và đặt ra câu hỏi về tương lai của Erik ten Hag tại Old Trafford.

