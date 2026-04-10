Cựu Tổng thống Nam Phi nhận quà từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 8/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã đến thăm và chuyển quà kỷ niệm từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến cựu Tổng thống Nam Phi.

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường trao tận tay cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki cuốn sách “Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân” song ngữ Việt-Anh, do con trai Đại tướng, ông Võ Hồng Nam, đề tặng. Ảnh: Hồng Minh/TTXVN.

Chiều 8/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi do Đại sứ Hoàng Sỹ Cường dẫn đầu đã đến thăm cựu Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Thabo Mbeki và có cuộc trao đổi thân mật với cựu Tổng thống cùng một số lãnh đạo của Quỹ Thabo Mbeki.

Đoàn đã trân trọng chuyển món quà kỷ niệm đầy ý nghĩa do gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng cựu Tổng thống Mbeki: một bức tranh bằng gốm ghi lại hình ảnh cựu Tổng thống gặp gỡ thân mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở Hà Nội trong dịp Tổng thống thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2007.

Ngoài ra, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường cũng trao tận tay cựu Tổng thống Mbeki cuốn sách “Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân” bản song ngữ Việt-Anh do con trai Đại tướng, ông Võ Hồng Nam, đề tặng.

Cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki nhận món quà kỷ niệm là bức tranh làm bằng gốm ghi lại hình ảnh cựu Tổng thống gặp gỡ thân mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng ở Hà Nội, trong dịp Tổng thống thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2007. Ảnh: Hồng Minh/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, quan hệ Việt Nam-Nam Phi có chiều dài thời gian và nền tảng vững chắc từ tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do ở mỗi nước, cũng như ở hai châu lục Á - Phi nói chung. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993, ngay trước khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc (apartheid) tại Nam Phi.

Chuyến thăm của Tổng thống Thabo Mbeki đến Việt Nam từ ngày 23 tới 25/5/2007 là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam, đặt dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Mbeki đã có cuộc gặp đầy xúc động với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba của Việt Nam, người mà ông ngưỡng mộ sâu sắc về trí tuệ và bản lĩnh.

Cựu Tổng thống rất xúc động khi nhận món quà đầy kỷ niệm từ Việt Nam. Ông chân thành cảm ơn gia đình cố Đại tướng đã dành cho ông và nhân dân Nam Phi những tình cảm tốt đẹp, sâu sắc.

Ông nhắc lại kỷ niệm tốt đẹp về cuộc gặp với vị tướng không chỉ là nhân vật kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, tiêu biểu cho ý chí bất khuất và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ 20, nhất là ở châu Phi, trong đó có cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc tại Nam Phi.

Cuộc gặp với Đại tướng không chỉ là cử chỉ ngoại giao thông thường, mà còn là cầu nối tình cảm sâu đậm giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng và quyết tâm đấu tranh vì độc lập, tự do và công bằng xã hội.

Trong cuộc trao đổi, cựu Tổng thống Mbeki bày tỏ vui mừng với những phát triển tốt đẹp trong quan hệ Nam Phi - Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược trong dịp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi tháng 11/2025.

Cựu Tổng thống tán thành với Đại sứ Hoàng Sỹ Cường về việc hai nước còn nhiều tiềm năng tăng cường hơn nữa quan hệ nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học công nghệ; đồng thời mong rằng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn.

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường bày tỏ vinh dự được gặp và chuyển quà của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới cựu Tổng thống Mbeki, khẳng định những tình cảm thủy chung, tốt đẹp giữa những người bạn dù xa cách về địa lý nhưng không phai mờ theo thời gian mà càng thêm sâu sắc và bền vững qua từng thế hệ.

Cựu Tổng thống Thabo Mbeki sinh năm 1942, là người tham gia đấu tranh giành tự do, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, kế nhiệm ông Nelson Mandela giữ cương vị Tổng thống Nam Phi từ năm 1999-2008.

Ông Mbeki được biết đến như một vị Tổng thống kỹ trị, có kiến thức uyên thâm về kinh tế, có nhiều ảnh hưởng tại lục địa đen cũng như trên trường quốc tế; từng tham gia, thúc đẩy thiết lập nhiều tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực châu Phi.