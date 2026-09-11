Cựu tiền vệ Chelsea thành tác giả sách thiếu nhi

Từ những buổi đọc truyện trước giờ ngủ cho hai con gái, Frank Lampard nảy ý tưởng viết sách thiếu nhi. Series của anh sau đó phát triển từ kế hoạch 5 cuốn thành 20 tập.

Trước khi trở thành tác giả, Frank Lampard đã duy trì thói quen đọc sách từ nhỏ. Ảnh: Andrew Boyers/Reuters.

Frank Lampard (sinh năm 1978) từng dành những kỳ nghỉ thời nhỏ để đến thư viện mượn sách. Trong số những tác phẩm gắn với tuổi thơ, anh đặc biệt nhớ sách của Roald Dahl, nhất là The BFG (Người Khổng lồ thân thiện). Cựu danh thủ Anh từng cho biết mình yêu thích gần như mọi tác phẩm của nhà văn này.

“Bạn có thể học được rất nhiều điều từ việc đọc, dù là trẻ em hay người lớn”, Lampard chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một trong những tiền vệ nổi tiếng nhất bóng đá Anh, anh vẫn giữ thói quen đọc và cuối cùng cựu danh thủ Chelsea trở thành tác giả sách thiếu nhi.

Cơ duyên đến từ những buổi Lampard đọc truyện trước giờ ngủ cho hai con gái. Anh kể các con đặc biệt thích những câu chuyện phiêu lưu. Sau thời gian đọc nhiều sách thiếu nhi cùng con, Lampard bắt đầu nghĩ đến việc tự tạo ra các câu chuyện, kết hợp thế giới kỳ ảo với lĩnh vực anh hiểu rõ nhất là bóng đá.

Ý tưởng đó trở thành Frankie's Magic Football (tạm dịch: Bóng đá phép thuật của Frankie), series xoay quanh cậu bé Frankie, những người bạn và một quả bóng có phép thuật. Một số nhân vật được lấy cảm hứng từ những người bạn từng chơi bóng cùng Lampard khi còn nhỏ cũng như các cầu thủ anh gặp trong sự nghiệp.

Trong mỗi tập, Frankie và nhóm bạn được đưa vào những chuyến phiêu lưu với cướp biển, khủng long, xác ướp, hiệp sĩ hay nhiều vùng đất khác nhau. Bóng đá là điểm khởi đầu để dẫn độc giả nhỏ tuổi bước vào thế giới phiêu lưu. Series ban đầu được công bố với kế hoạch 5 cuốn vào năm 2013, sau đó phát triển thành 20 tập.

Lampard bắt đầu dự án khi vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp. Anh thường mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những ý tưởng bất chợt và tranh thủ những chuyến di chuyển cùng đội bóng để phát triển cốt truyện. Khi có nội dung mới, anh sẽ đọc thử cho hai con gái nghe để xem phản ứng của trẻ nhỏ.

Chính những buổi đọc truyện cùng con sau này đưa Frank Lampard đến với việc viết sách thiếu nhi. Ảnh: Louis Wood/The Sun.

Dù vậy, Lampard thừa nhận viết sách khó hơn mình từng hình dung. Trong những cuốn đầu tiên, anh chủ yếu xây dựng nhân vật, ý tưởng và diễn biến câu chuyện, sau đó làm việc cùng biên tập viên để hoàn thiện bản thảo. Khi mới bắt đầu, Lampard cho biết mình chưa có đủ kinh nghiệm để tự viết trọn vẹn một cuốn sách.

Anh thường lập danh sách những sự kiện sẽ xảy ra trong từng phần rồi trao đổi với biên tập viên. Lampard kỳ vọng qua từng cuốn, khả năng viết của mình sẽ cải thiện và bản thân có thể đảm nhận ngày càng nhiều công đoạn hơn.

Việc một cầu thủ nổi tiếng chuyển sang xuất bản từng gây tranh luận tại Anh. Một số người đặt câu hỏi liệu những cuốn sách mang tên người nổi tiếng có thực sự do họ viết hay phần lớn dựa vào sự hỗ trợ của biên tập viên và người viết thuê. Tuy nhiên, nhà văn thiếu nhi Michael Morpurgo cho rằng nếu tên tuổi Lampard và chủ đề bóng đá có thể khiến những đứa trẻ vốn ít hứng thú với sách bắt đầu đọc, điều đó vẫn mang ý nghĩa tích cực.

Bản thân Lampard cũng hướng series của mình đến mục tiêu này. Sau đó, anh trở thành đại sứ của National Literacy Trust, tổ chức thúc đẩy khả năng đọc viết tại Anh. Một số tác phẩm thuộc Frankie's Magic Football cũng được đưa vào các chương trình khuyến đọc dành cho học sinh.

Lampard cho rằng bóng đá có thể trở thành cầu nối đưa những đứa trẻ vốn chưa yêu thích sách đến gần hơn với việc đọc. Anh từng nói một trong những điều khiến mình vui nhất khi trở thành tác giả là nghe trẻ em kể rằng chúng đã đọc và thích sách của anh.

Trước khi thực hiện series thiếu nhi, Lampard từng xuất bản tự truyện Totally Frank (tạm dịch: Frank chân thật) vào năm 2006. Cuốn sách kể về tuổi thơ, những năm đầu theo đuổi bóng đá và quãng thời gian thi đấu đỉnh cao của anh.

Từ trải nghiệm viết sách, Lampard khuyên những người mới bắt đầu nên ghi lại nhiều ý tưởng trước khi bắt tay vào câu chuyện. Sau đó, họ có thể chọn lọc và kết nối những ý phù hợp nhất thành một tác phẩm hoàn chỉnh.