Cựu sao Atletico công khai chê CLB cũ

“Cơ sở hạ tầng ở đây thật sự rất tuyệt vời, ở đẳng cấp châu Âu, thậm chí còn hơn thế”, Lino chia sẻ sau buổi tham quan trung tâm huấn luyện mới. “Tôi không nghĩ học viện lại lớn đến vậy. Tưởng chỉ có phần chính được nhắc đến, nhưng thực tế rộng và hiện đại hơn tôi tưởng rất nhiều”.

Cầu thủ người Brazil khẳng định Flamengo hiện sở hữu hệ thống huấn luyện tiên tiến hàng đầu mà thậm chí còn vượt mặt đội bóng lớn của La Liga. “Atletico đang trong quá trình phát triển, xây dựng khu thể thao riêng. Nhưng vào thời điểm hiện tại, Flamengo vượt trội hơn - từ quy mô, sân bãi, đến toàn bộ cấu trúc”.

Nhận định của Lino cũng trùng khớp với chia sẻ gần đây từ Saúl Ñíguez - một cựu binh khác của Atlético cũng vừa cập bến Flamengo hè này - rằng trung tâm huấn luyện của CLB Brazil “hiện đại hơn cả ở Madrid”.

Dù dành nhiều lời ngợi khen cho đội bóng mới, Lino không quên tri ân quãng thời gian tại Tây Ban Nha. Trong thông điệp chia tay đăng trên mạng xã hội, anh gọi hai năm khoác áo Atletico là “hai năm đẹp nhất cuộc đời” và bày tỏ sự tự hào khi từng cống hiến hết mình cho đội bóng áo đỏ trắng.

Với bản hợp đồng mang tên Lino, Flamengo không chỉ bổ sung chất lượng chuyên môn mà còn thể hiện tham vọng vươn tầm về mặt tổ chức, khi ngày càng thu hút những cầu thủ từng chinh chiến ở châu Âu.

