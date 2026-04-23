Cứu rỗi làn da cháy nắng với chu trình tối giản nhưng hiệu quả

Bước vào hè, nhiệt độ cao và tia UV tác động trực tiếp khiến làn da dễ tổn thương. Thay đổi thói quen chăm sóc da lúc này sẽ giúp bạn duy trì vẻ rạng rỡ suốt mùa hè.

Giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt tại Việt Nam đã bắt đầu chạm ngưỡng cao điểm. Chỉ vài phút dưới tác động của tia cực tím, bề mặt da dễ đỏ rát, châm chích khó chịu. Do đó, chủ động “bỏ túi” bí quyết chăm sóc chuyên sâu sẽ giúp ngăn chặn kịp thời hư tổn trên da và duy trì diện mạo rạng rỡ.

Quy trình phục hồi và bảo vệ da ngày nắng nóng

Nền tảng của làn da khỏe giữa mùa hè nằm ở khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn bình thường, vì thế việc duy trì thói quen làm sạch 2 bước mỗi tối giúp ổn định hệ sinh thái trên da.

Quy trình làm sạch 2 bước (double cleansing) đóng vai trò then chốt khi loại bỏ hiệu quả bụi bẩn li ti, mồ hôi cùng lớp dầu thừa bám chặt. Đầu tiên bạn cần tẩy trang. Có thể kết hợp dầu tẩy trang để hòa tan tạp chất gốc dầu - vốn là tác nhân chính gây bít tắc lỗ chân lông. Ngay sau đó, một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ sẽ giúp quét sạch tàn dư, trả lại bề mặt da thông thoáng hơn.

Bước làm sạch rất quan trọng, bởi nếu da không sạch, mọi bước dưỡng da sau đó đều có nguy cơ gây phản ứng ngược.

Hai bước tẩy trang và rửa mặt rất quan trọng trong chu trình dưỡng da.

Theo nghiên cứu y khoa của AccessDermatology, khi làn da phải chịu tác động từ nhiệt lượng lớn, phái đẹp cần bổ sung vitamin B5 - hoạt chất làm dịu da, ngăn chặn viêm nhiễm. Tinh chất này có đặc tính giữ nước tốt, thúc đẩy tái tạo các tế bào chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi tia cực tím. Thao tác vỗ nhẹ serum chứa B5 sẽ giúp giảm cảm giác khô căng, đồng thời thiết lập màng chắn bảo vệ lớp biểu mô bên dưới da.

Song song bước phục hồi, “lớp khiên” chống nắng cần được nâng cấp lên tiêu chuẩn khắt khe hơn. Trên thị trường hiện nay có những dòng sản phẩm quang phổ rộng, đủ khả năng kháng nước, hỗ trợ bảo vệ da toàn diện suốt nhiều giờ. Các nàng nên thoa lại kem chống nắng đều đặn sau mỗi 2-3 tiếng để duy trì hiệu quả ngăn chặn nám sạm.

Mẹo mua sắm thông minh cho người “nghiện” làm đẹp

Để sắm những sản phẩm này, hội mê làm đẹp thường ghé các hệ thống bán lẻ mỹ phẩm như Watsons hay Sociolla bởi sự tiện lợi và cảm giác an tâm về nguồn gốc lẫn chất lượng, tập hợp đa dạng dược mỹ phẩm xử lý nhanh chóng tình trạng cháy nắng hay kích ứng mùa hè.

Người tiêu dùng có thể linh hoạt tìm kiếm sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, đặt hàng qua website chính thức của hãng, hoặc đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm. Dù lựa chọn kênh mua sắm nào, hội chị em hãy tận dụng thêm chương trình ưu đãi hiện hành nhằm tối ưu hóa chi tiêu. Đơn cử, khi ghé mua trực tiếp tại hệ thống mỹ phẩm, khách hàng có thể áp dụng phương thức mua trước trả sau với SPayLater để chốt đơn những combo phục hồi “xịn xò” một cách nhẹ nhàng. Giải pháp này tạo điều kiện phân bổ ngân sách hợp lý, tối ưu chi tiêu.

Quy trình nhận ưu đãi tại quầy diễn ra đơn giản thông qua ứng dụng ShopeePay. Khách hàng chỉ cần truy cập mục Kho voucher để lưu mã giảm giá dành cho nguồn tiền trả sau và tiến hành quét mã VNPAY-QR tại quầy thu ngân. Với mức giảm 10% (tối đa 50.000 đồng) mỗi hóa đơn, người mua tiết kiệm được khoản nho nhỏ để đầu tư thêm vào các bước dưỡng da khác. Các tín đồ mua sắm có tối đa 3 lượt ưu đãi trong suốt thời gian từ 15/4 đến hết 7/5. Điểm nhấn đặc biệt thu hút giới trẻ chính là cơ hội trúng laptop thông qua các đơn hàng hợp lệ.

Chị em có thể tận dụng phương thức thanh toán thông minh để chốt đơn những món đồ yêu thích.

Tóm lại, khi mạnh dạn đầu tư vào sản phẩm chất lượng, các nàng sẽ sớm ngăn ngừa được hư tổn lâu dài trên da do ánh nắng gây ra. Hội mê làm đẹp cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ sản phẩm dưỡng cho đến kế hoạch mua sắm để xua tan lo ngại về nhan sắc hay gánh nặng ví tiền.