Cựu Phó cục trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đã trốn sang Canada

VKSND Tối cao xác định, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT cũ) đã xuất cảnh sang Canada từ trước khi bị khởi tố.

VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị truy tố cùng tội danh là các bị can Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT (cũ); Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục QLXDCT; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) - Nguyễn Hải Thanh trước khi bị khởi tố.

Theo cáo trạng, với vai trò là Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4, chủ đầu tư của Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Trần Tố Nghị (Quyền Cục trưởng), Nguyễn Hải Thanh đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty Hoàng Dân) và Lê Vũ Hùng (Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4) về việc tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân và Liên danh nhà thầu tham gia đấu thầu và trúng gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng. Đồng thời, Nguyễn Văn Dân cũng hứa hẹn chi tiền "cảm ơn".

Cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 36, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Hoàng Xuân Thịnh (Phó Giám đốc Ban 4) cung cấp file dự toán đã được duyệt của gói thầu 36 cho công ty Hoàng Dân để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính đảm bảo trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 51,4 tỷ đồng .

Sau đó, Nguyễn Hải Thanh đã nhận trực tiếp của Nguyễn Văn Dân và Hoàng Xuân Thịnh (Phó giám đốc Ban 4) tổng số tiền là 6,25 tỷ đồng .

Đến tháng 3/2019, Nguyễn Hải Thanh chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) cho công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng do Ban 1 làm Chủ đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh, Thuyết đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho công ty Hoàng Dân, giúp Liên danh nhà thầu trong đó có công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại số tiền 16 tỷ đồng .

Theo cơ quan truy tố, hành vi của Nguyễn Hải Thanh đã phạm và tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự với số tiền nhận hối lộ là 6,25 tỷ đồng , gây hậu quả thiệt hại 67,5 tỷ đồng .

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh sang Canada từ trước khi bị khởi tố. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã nhưng hiện chưa bắt được bị can nên Cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định của pháp luật.