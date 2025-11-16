Cựu nhân viên y tế đục vỡ xương trục lợi bảo hiểm: Thủ đoạn tàn nhẫn

Theo luật sư, hành vi của những kẻ trong vụ tự đục vỡ xương khớp để trục lợi bảo hiểm ở Phú Thọ tinh vi và tàn nhẫn.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tự gây thương tích có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, vô nhân tính nhằm trục lợi hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ. Kẻ cầm đầu, chủ mưu là Tạ Minh Châu (SN 1995, cựu cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê).

Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp), hành vi của các đối tượng vô cùng tàn nhẫn, tinh vi, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Chỉ vì lòng tham mà họ sẵn sàng lừa gạt các công ty bảo hiểm, gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, nên việc phát hiện xử lý là cần thiết. Những kẻ đó sẽ bị xử lý bằng chế tài nghiêm khắc của luật hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy vụ án có đồng phạm, nhiều đối tượng cùng cố ý thực hiện.

Tạ Minh Châu tại cơ quan công an.

Các đối tượng bàn bạc phân công thống nhất với nhau từ trước khi mua bảo hiểm. Dựa vào hiểu biết chuyên môn về y tế của cán bộ y tế, những tên đó cùng nhau mua bảo hiểm của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ khác nhau sau đó tự tạo ra thương tích để trục lợi bảo hiểm, gây thiệt hại số tiền lớn của các công ty bảo hiểm, đồng thời đây cũng là số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng trong vụ án này.

Kẻ bị bắt giữ đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi lừa gạt công ty bảo hiểm để chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên nên các đối tượng này sẽ bị xử lý ở khung hình phạt cao nhất theo Điều 213 Bộ luật Hình sự, là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Ngoài hình phạt có thể tới 7 năm tù, các đối tượng trong vụ án này còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm hành nghề từ 1 đến 5 năm.

"Trong vụ án nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với nhau và thực hiện trót lọt nhiều lần trước khi bị phát hiện, nên có thể bị áp dụng nhiều tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 2 lần trở lên, phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, thực hiện phạm tội tinh vi, xảo quyệt", ông Cường nhấn mạnh.

Bản phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo luật sư, cả người nhập vai người mua bảo hiểm, người bị tai nạn cũng bị xử lý hình sự theo Điều 213 Bộ luật Hình sự cùng các đồng phạm khác.

Tạ Minh Châu là người có chuyên môn về y tế, thực hiện hành vi gây thương tích cho người mua bảo hiểm thì bị xử lý với vai trò đồng phạm về tội vi phạm về kinh doanh bảo hiểm theo Điều 213 và còn có thể bị xử lý thêm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra căn cứ vào hậu quả thương tích của người mua bảo hiểm làm căn cứ để xử lý người gây ra thương tích và các đồng phạm khác về tội cố ý gây thương tích, mức hình phạt sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có mức độ thương tích đối với người mua bảo hiểm.

"Đây không phải là vụ trục lợi bảo hiểm đầu tiên. Trước đó một số vụ án hình sự, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng tự gây ra thương tích, thậm chí tự tử để trục lợi bảo hiểm. Tuy nhiên phương thức thủ đoạn của các vụ án trước đây không tinh vi bằng vụ án này, cũng không có người có chuyên môn về y tế cầm đầu, hoặc giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội", luật sư Cường nói.

Vụ án này không chỉ đặc biệt ở số tiền chiếm đoạt lớn, phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi mà còn có sự tiếp tay giúp sức của người có chuyên môn y tế, là cán bộ y tế ở địa phương. Đáng lẽ người này thực hiện nhiệm vụ cứu người, đòi hỏi phải có đạo đức nghề nghiệp, cần phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện các hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, người này lại có ý thức coi thường pháp luật, chỉ vì lòng tham mà bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác nhằm trục lợi bảo hiểm.

"Hành vi của nguyên cán bộ y tế này rất đáng trách, đáng lên án. Là người được đào tạo để cứu người nhưng lại lợi dụng nghề nghiệp để hại người, người này biết rõ hành vi của mình là gây ra thương tích cho người bệnh, nhưng vì vụ lợi, vì lòng tham mà vẫn cố ý gây ra thương tích cho người khác để trục lợi", ông Cường nêu quan điểm.

Vị luật sư phân tích, người bị thương tích không bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích vì bản thân chính là nạn nhân, nhưng sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định về kinh doanh bảo hiểm.

Còn với Tạ Minh Châu có chuyên môn về y tế, dù người khác đồng ý để mình gây ra thương tích nhưng pháp luật không cho phép thỏa thuận này, pháp luật không cho phép ủy quyền, nhờ, thuê người khác gây thương tích cho bản thân.

Cán bộ y tế này nhận thức rõ hành vi gây ra thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật, nhận thức được hậu quả có thể xảy ra nhưng vì lòng tham và ý thức coi thường pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi gây ra lợi ích cho người khác để trục lợi nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của 2 tội danh là tội vi phạm quy định về kinh doanh bảo hiểm và tội cố ý gây thương tích.

Trường hợp bị kết tội về 2 tội danh thì hình phạt sẽ là tổng hợp của nhiều tội danh với mức cao nhất không quá 30 năm tù. Cơ quan điều tra cũng sẽ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản hoặc các biện pháp ngăn chặn khác để thu giữ tài sản do phạm tội mà có.

Ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ tính chất mức độ của hành vi, làm rõ phương thức thủ đoạn và làm rõ hậu quả của hành vi đã gây ra đối với xã hội, cơ quan tố tụng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều khiển phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Đồng thời cũng cần có những kiến nghị với cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện ra các bác sĩ, nhân viên y tế không đủ tài đức để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi chỉ vì lòng tham và ý thức coi thường pháp luật mà sẵn sàng thực hiện hành vi gây ra thương tích cho người khác để trục lợi", luật sư Cường chia sẻ.