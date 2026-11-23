Đằng sau những cuốc xe giao đồ ăn từ sáng đến tối của người tài xế công nghệ là tiền thuốc cho người thân, chi phí chữa bệnh và học phí cho con.

Từng là nhân viên tiếp thị ngân hàng, anh Trung chuyển sang làm tài xế công nghệ để chủ động thời gian chăm sóc gia đình. Câu chuyện của anh được khắc họa trong chuỗi video của Home Credit.

Những cuốc xe là điểm tựa cho cả gia đình

Từ 7h sáng, khi phố phường bắt đầu nhộn nhịp, anh Trung (54 tuổi) đã mở ứng dụng, đón đơn giao đồ ăn đầu tiên trong ngày. Trong 4 năm qua, anh quen với lối sinh hoạt bận rộn và nhịp di chuyển mỗi ngày trên đường phố TP.HCM trong công việc tài xế công nghệ.

Anh Trung giao đơn hàng mỗi ngày để vun vén cho gia đình.

Hiểu rằng đơn hàng sai sót hay chậm trễ sẽ phát sinh vấn đề, anh kiểm tra kỹ từng chi tiết khi nhận đơn và hoàn thành đơn hàng đúng giờ. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng do bệnh tiểu đường, anh vẫn cần mẫn mưu sinh trong điều kiện giao thông phức tạp, trao tận tay đồ ăn cho khách hàng từ sáng đến tối.

“Điều mình ngại nhất đó là sức khỏe. Một ngày chạy ngoài đường chục tiếng, nắng mưa rồi giao thông nữa, nhiều lúc cũng mệt. Nhưng mình còn công việc, còn dì với các con nên phải cố gắng sắp xếp”, anh Trung chia sẻ.

Từng nhiều năm gắn bó với công việc tiếp thị ngân hàng, anh quyết định chuyển sang làm tài xế công nghệ để chủ động thời gian chăm sóc người dì lớn tuổi và phù hợp tình trạng sức khỏe của bản thân. Mỗi đêm, anh kê chiếc ghế bố ngủ gần giường của dì để tiện chăm sóc khi cần.

Chăm lo cho gia đình là động lực phía sau mỗi cuốc xe anh Trung thực hiện.

Anh còn là điểm tựa cho 2 người con đang tuổi học hành. Mong các con có tương lai tươi sáng, anh luôn cố gắng trên từng chặng đường mưu sinh.

Nhu cầu thiết thực khi chăm lo cho bản thân và gia đình

Tính chất công việc khiến thu nhập của anh Trung phụ thuộc số lượng đơn mỗi ngày. Một buổi giao hàng giúp anh nhận về khoản tiền đủ cho chi tiêu thường nhật, nhưng vào ngày ít đơn, con số này trở nên thiếu ổn định. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc cho người dì vẫn cần được cân đối cùng học phí của 2 người con.

Mục tiêu vun vén cho gia đình giúp anh chủ động tìm kiếm giải pháp tài chính khi phát sinh khoản chi lớn ngoài dự tính. Với hiểu biết về ngành tài chính, anh tìm hiểu sản phẩm vay tiền mặt và đăng ký vay tại Home Credit. Theo anh, quy trình đăng ký trên ứng dụng tinh gọn, thông tin rõ ràng, giúp anh nắm được yêu cầu và hoàn tất hồ sơ thuận tiện.

Anh Trung có thêm điểm tựa tài chính để trang trải cuộc sống.

Anh chia sẻ: “Ứng dụng Home Credit có thao tác nhanh, thông tin khoản vay, lãi suất và các khoản phí được công khai rõ ràng, giúp tôi vơi bớt gánh nặng tài chính và chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu. Nhờ vậy, tôi có thể yên tâm mưu sinh và dành thêm thời gian chăm sóc những người mình thương”.

Bên cạnh quy trình minh bạch, giải pháp vay tiền mặt của Home Credit có hạn mức đến 250 triệu đồng, lãi suất từ 0,75%/tháng và thời gian nhận tiền trong 10 phút. Sự linh hoạt này mang lại phương án tài chính thực tiễn, giúp người tiêu dùng chủ động hơn với dự định trong cuộc sống.

Câu chuyện của anh Trung là lát cắt chân thực về người lao động nỗ lực từng ngày để cải thiện chất lượng cuộc sống, được khắc họa trong chuỗi video “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” do Home Credit thực hiện. Qua đó, thương hiệu tiếp sức để người lao động thêm chủ động vun vén cuộc sống đủ đầy.

Home Credit là công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, đã phục vụ hơn 18 triệu khách hàng trên toàn quốc trong 18 năm qua. Với đội ngũ 6.700 nhân viên, công ty thúc đẩy tài chính số và trao quyền cho người dân thông qua sản phẩm tài chính sáng tạo, công nghệ hiện đại, lấy khách hàng làm trọng tâm và cho vay có trách nhiệm.

Thông qua chiến dịch “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực”, Home Credit tiếp tục lan tỏa thông điệp đồng hành với nỗ lực bền bỉ trong cuộc sống hàng ngày, hiện thực hóa định hướng “Tài chính số tận tâm”, mang đến giải pháp tài chính cá nhân hóa, dễ tiếp cận và có trách nhiệm.

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