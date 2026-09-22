Home Credit mang ‘Trạm trợ lực’ đến Hà Nội và TP.HCM

Từ ly nước miễn phí đến giải pháp tài chính, Home Credit đưa tinh thần “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” đến gần hơn với khách hàng tại siêu thị ở TP.HCM và Hà Nội.

Hai dịp cuối tuần vừa qua, “Trạm trợ lực” của Home Credit đồng loạt đổ bộ siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn, GO! An Lạc, Co.opmart Huỳnh Tấn Phát tại TP.HCM, cũng như chuỗi trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và Aeon Mall Hà Đông tại Hà Nội. Với hoạt động tương tác, nhận quà và thư giãn, sự kiện thu hút nhiều người tiêu dùng ghé trải nghiệm, nghỉ ngơi trong lúc mua sắm.

Sự kiện nhằm hiện thực hóa thông điệp “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” từ Home Credit, tôn vinh những người đang phấn đấu không ngừng để tiến về phía trước. Tại địa điểm tổ chức, hoạt động nhận nước miễn phí, tham dự minigame nhận quà và trải nghiệm liệu pháp thư giãn cho đôi bàn tay góp phần giúp người tham gia hình dung rõ hơn về thông điệp của thương hiệu.

Không khí sôi động tại “Trạm trợ lực” của Home Credit với đông đảo khách hàng tham gia trải nghiệm.

“Ban đầu, tôi nghĩ chỉ ghé nhận nước, nhưng thấy trạm khá thu hút nên đi thử một vòng. Trải nghiệm nói chung là vui. Tôi nhận nước, chơi minigame rồi cũng ghé qua nghỉ tay luôn. Chương trình tổ chức rất quy mô, bài bản”, anh Sang (44 tuổi, TP.HCM) tham gia khi tình cờ bắt gặp “Trạm trợ lực Home Credit” trong lúc mua sắm.

Khu vực trải nghiệm của “Trạm trợ lực Home Credit” mang đến không gian nghỉ ngơi, tiếp sức giữa thời tiết oi nóng.

Người tham gia hào hứng hòa mình vào các hoạt động tại “Trạm trợ lực”.

Trải nghiệm “Trạm trợ lực Home Credit” bắt đầu tại khu vực check-in với chiếc gương mang tên “Tấm gương nỗ lực”, nơi người tham gia có thể chụp ảnh, chia sẻ khoảnh khắc và nhận đồ uống miễn phí để nạp lại năng lượng trước khi tiếp tục chuỗi hoạt động. Thông điệp trên tấm gương thay lời ghi nhận những người đang nỗ lực mỗi ngày chăm lo gia đình, cống hiến cho công việc và vun vén cuộc sống đủ đầy.

Sau khi check-in, người tham gia thử sức với trò chơi ném vòng để có cơ hội nhận quà bao gồm áo mưa, túi mua sắm hoặc voucher Got It trị giá 50.000 đồng. Bên cạnh đó, khu vực ghế sofa và hoạt động chăm sóc tay miễn phí cũng mang lại khoảng nghỉ nạp lại năng lượng cho người tham dự giữa nhịp mua sắm bận rộn. Qua đó, các hoạt động truyền tải tinh thần “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” của Home Credit với phần quà và trải nghiệm thú vị.

Vài phút nghỉ ngơi tại “Trạm trợ lực Home Credit” mang đến trải nghiệm thiết thực cho khách hàng bận bịu với guồng quay công việc. Chị Duyên (25 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết đến trạm này từ trước và hôm nay quyết định ghé trải nghiệm. Tôi check-in với gương rồi chơi minigame, may mắn còn trúng được chiếc áo mưa nữa. Nói chung, tôi thấy sự kiện rất vui, check-in nhanh gọn, có nước uống miễn phí, trò chơi cũng đơn giản, không rườm rà, ai ghé cũng có thể tham gia nhận quà nhanh chóng”.

Ông Jakub Kudrna, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam, chia sẻ: “Chiến dịch lần này tôn vinh đôi tay cần mẫn của người Việt. Thông qua chuỗi hoạt động, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành và tiếp sức bằng khoảnh khắc chăm sóc, sẻ chia và ghi nhận xứng đáng cho những đôi tay vẫn đang nỗ lực mỗi ngày”.

Người tham gia trải nghiệm chăm sóc đôi tay tại “Trạm trợ lực Home Credit”.

Tại sự kiện, người có nhu cầu có thể tìm hiểu thông tin về giải pháp tài chính, ưu đãi và điều kiện áp dụng của Home Credit. Với nhu cầu tài chính phát sinh tiền mặt, khách hàng có thể tiếp cận phương án vay tiền mặt với lãi suất từ 0,75%/tháng và nhận tiền trong 10 phút, đảm bảo linh hoạt và kịp thời để chi tiêu cá nhân.

Bên cạnh đó, ưu đãi tài khoản trả sau Home PayLater cũng thu hút sự quan tâm của người tham gia, với lựa chọn trả sau đến 12 tháng không áp dụng phí quản lý và không phí chuyển đổi. Người dùng cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng Home Credit để chuyển đổi trả góp cũng như thêm khuyến mãi với lần đầu thanh toán khoản vay qua ứng dụng Home Credit.