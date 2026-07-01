Cựu giám đốc sở lĩnh án 15 năm tù vì nhận hối lộ vụ liên quan AIC

Ông Phan Đoàn Thái, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận (cũ) lĩnh án 15 năm tù vì tội “Nhận hối lộ” trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Sau 2 ngày xét xử, chiều tối 1/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) tuyên án các bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận (cũ) liên quan Công ty AIC.

Ông Phan Đoàn Thái (người đứng) tại phiên toà. Ảnh: VOV.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Hồng Sơn 12 năm tù tội “Đưa hối lộ”, 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Đoàn Thái 15 năm tù vì “Tội nhận hối lộ”; Bùi Đình Thoa và Nguyễn Ngọc Cường 3 năm tù cùng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020", Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận (cũ) đã triển khai 3 gói thầu mua sắm thiết bị phòng học thông minh trong các năm 2016 và 2017 với tổng giá trị hơn 27,2 tỷ đồng .

Trước khi triển khai gói thầu năm 2016, đại diện Công ty AIC đã tiếp cận ông Phan Đoàn Thái, lúc đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận (cũ) giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia đấu thầu gói thầu.

Ông Thái đồng ý, sau đó đã chỉ đạo cấp dưới là Bùi Đình Thoa và Nguyễn Ngọc Cường phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty AIC trong quá trình đấu thầu.

Biết được chủ trương mua sắm thiết bị phòng học thông minh cho các trường học trong tỉnh Bình Thuận (cũ), bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo thành lập các công ty "quân xanh" trong hệ sinh thái, gồm Công ty Mopha, Công ty CP tư vấn Công nghệ Cao để tham gia dự thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu đối với 3 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũ làm chủ đầu tư.

Theo kết quả định giá tài sản, giá trị thực tế của các thiết bị tại thời điểm nghiệm thu thấp hơn đáng kể so với giá trị đã thanh toán. Cơ quan tố tụng xác định, tổng thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong vụ án là hơn 12,9 tỷ đồng .