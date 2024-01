Cựu Giám đốc CDC Bình Dương: 'Mình làm đúng sẽ được bảo vệ'

Khởi tố tài xế cố tình đỗ xe chắn ngang đường để cản trở giao thông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Huy (SN 1983).