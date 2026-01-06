Cựu Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk và cấp dưới cùng bị đề nghị 9-10 năm tù

Với cáo buộc nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng, bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ cùng bị đề nghị mức án 9-10 năm tù; 2 chủ doanh nghiệp đưa hối lộ bị đề nghị 2-4 năm tù.

Sáng 6/1, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban QLDA cùng mức án 9-10 năm tù về tội "Nhận hối lộ", kèm theo hình phạt bổ sung, phạt tiền 180-200 triệu đồng đối với mỗi bị cáo.

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn) 3-4 năm tù và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) 2-3 năm tù về tội "Đưa hối lộ", đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền 40-50 triệu đồng đối với mỗi bị cáo.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định căn cứ kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa; các tài liệu thu giữ trong quá trình điều tra... có đủ cơ sở kết luận việc truy tố nhóm bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan.

Theo Viện kiểm sát, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương cùng một số cá nhân khác đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy để được tạo điều kiện tham gia đấu thầu, trúng thầu các gói thầu của dự án. Sau khi có sự đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã trực tiếp can thiệp, tác động vào quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bản luận tội nêu rõ bị cáo Phạm Văn Hạ, Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk và Bùi Văn Từ, Phó giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc các công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu, từ đó giúp các doanh nghiệp trúng thầu trái quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Đổi lại, theo thỏa thuận từ trước, các doanh nghiệp đã chi tiền cho lãnh đạo Ban QLDA. Cụ thể, đưa Phạm Văn Hạ số tiền 5,1 tỷ đồng ; Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng .

Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh đây là vụ án tham nhũng, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ngay trong cơ quan quản lý nhà nước.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức… làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước", Kiểm sát viên nêu rõ.

Viện kiểm sát cũng khẳng định, việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng: "Pháp luật không có vùng cấm, dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định".

Nhận tiền ít hơn nhưng chức vụ hơn nên phải chịu trách nhiệm như nhau

Về vai trò của các bị cáo trong vụ án, Viện kiểm sát phân tích, nhóm bị cáo nhận hối lộ phải chịu trách nhiệm chính và có mức hình phạt cao hơn nhóm bị cáo đưa hối lộ. Trong đó, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đều giữ vị trí lãnh đạo Ban QLDA, trực tiếp lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi.

Số tiền nhận của Bùi Văn Từ cao hơn Phạm Văn Hạ, nhưng Phạm Văn Hạ có chức vụ cao hơn, do đó hai bị cáo này "phải chịu trách nhiệm hình sự tương đương nhau và phải chịu mức án cao nhất trong vụ án".

Các bị cáo tại tòa.

Đối với Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương, Viện kiểm sát xác định đây là những người đứng đầu doanh nghiệp, giữ vai trò khởi xướng hành vi đưa hối lộ. Trong đó, Lê Đình Hải đưa số tiền lớn hơn, nên phải chịu mức hình phạt cao hơn Hoàng Đình Chương, nhưng thấp hơn hai bị cáo nhận hối lộ là Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Về các tình tiết tăng nặng, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết "phạm tội 2 lần trở lên" đối với các bị cáo theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, khi lượng hình, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ.

Theo Viện kiểm sát, tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Các bị cáo đã tích cực hợp tác, khai báo rõ hành vi của mình và của các bị cáo khác, giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng làm rõ vụ án. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.