Cựu Cục trưởng nhắc nhân viên trình ký hồ sơ phải đưa tiền 'kín đáo'

Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đang được TAND Hà Nội xét xử, cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và Lê Hoàng (cựu Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm) nhận hối lộ hơn 9 tỷ đồng.

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 55 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định trong vụ án này, mảng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo do bị cáo Trần Việt Nga (Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2018-2024; Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2024 đến khi bị bắt) phụ trách. Bị cáo Nga đã yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký, nhưng phải đưa "tế nhị, kín đáo".

Bị cáo Trần Việt Nga (đứng).

Các sai phạm của bị cáo Nga xuất phát từ việc lợi dụng quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Cục An toàn thực phẩm làm thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Đầu mối nhận hồ sơ là Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông. Sau khi tiếp nhận, bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó trưởng Phòng) sẽ phân công chuyên viên thụ lý, thẩm xét và yêu cầu tự chủ động lên đưa tiền cảm ơn cho bị cáo Nga.

Nhận được "tín hiệu" này, các chuyên viên của Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông yêu cầu doanh nghiệp muốn cấp giấy xác nhận đúng hạn mà không phải chỉnh sửa nhiều lần, thì phải chi tiền ngoài lệ phí. Mỗi bộ hồ sơ, chuyên viên sẽ thu 2-8 triệu đồng bằng hình thức nhận tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Đối với hồ sơ có nội dung đơn giản, các chuyên viên thu 4 triệu đồng. Đối với hồ sơ có nội dung dẫn dắt, hoa mỹ, nhiều chữ hoặc video quảng cáo dưới 30 giây, video dài hơn thì thu 5-6 triệu đồng. Nếu muốn được cấp phép nhanh hồ sơ, video thì tiền "bôi trơn" tăng lên 7-8 triệu đồng.

Tiền thu được, các chuyên viên thống nhất cơ chế ăn chia theo từng cấp độ. Riêng bị cáo Nga sẽ hưởng 2-3,5 triệu đồng một hồ sơ.

Bị cáo Lê Hoàng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2024, 6 chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông đã trực tiếp nhận 12,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp xin xác nhận nội dung quảng cáo.

Trong số tiền này, bị cáo Nga được chia 8 tỷ đồng ; bị cáo Liễu được chia 1,5 tỷ đồng . Những bị cáo khác được chia từ 99 triệu đồng đến 823 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Hoàng (cựu Trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm) là chồng của bị cáo Nga. Viện kiểm sát xác định bị cáo Hoàng đã để các chuyên viên nhận tiền của cá nhân nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, sau đó tổng hợp tiền đưa cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm. Theo cơ chế ăn chia, từ năm 2018 đến năm 2023, bị cáo Hoàng đã nhận gần 1 tỷ đồng .

Ngoài vợ chồng bị cáo Nga và Hoàng hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 9 tỷ đồng , Viện kiểm sát cũng xác định lợi dụng quyền hạn, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và 33 bị cáo khác là cán bộ, nhân viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân các doanh nghiệp. Tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỷ đồng ; cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỷ đồng và cấp GMP là 1 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi bất hợp pháp 43,9 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo; bị cáo Nguyễn Hùng Long (cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) hưởng lợi bất hợp pháp 8,6 tỷ đồng và bị cáo Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) hưởng lợi bất hợp pháp 4,3 tỷ đồng .