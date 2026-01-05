Bắt nghi can sát hại em vợ rồi dìm xác xuống ao ở Đắk Lắk

Sau khoảng 12 giờ lẩn trốn, nghi phạm trong vụ án em vợ tử vong dưới ao nước tại xã Ea Na (Đắk Lắk) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Sáng 5/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp, bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ thi thể người đàn ông dưới ao nước.

Nghi phạm bị bắt giữ là Y.L.E. (41 tuổi, trú buôn M’blớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk). Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên địa bàn xã Ea Na.

Nghi phạm Y.L.E.

Trước đó, khoảng 20h ngày 4/1, Công an xã Ea Na tiếp nhận tin báo về việc đối tượng Y.L.E. có hành vi gây rối trật tự, đánh nhau với người khác trên địa bàn. Ngay sau đó, Công an xã Ea Na đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường để xác minh, xử lý.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt, đối tượng Y.L.E. cùng những người liên quan không còn xuất hiện tại hiện trường. Trong quá trình rà soát, tìm kiếm mở rộng khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết nghi là máu tại khu đất ven bờ ao thuộc buôn Mblớt, cách nhà đối tượng khoảng 100 m.

Tiếp tục kiểm tra khu vực ao nước, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới trong tư thế nằm úp mặt dưới nước, trên lưng có một cục đá đặt đè lên. Người dân địa phương sau đó đã phối hợp cùng công an trục vớt thi thể lên bờ. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Y.B.N. (40 tuổi, trú cùng buôn), là em rể của đối tượng Y.L.E.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị tác động ngoại lực tại vùng ngực và vùng cổ. Công an xã Ea Na nhận định ban đầu vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, đồng thời báo cáo cấp trên để chỉ đạo điều tra.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lực lượng công an đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người dân tổ chức truy bắt nghi phạm. Sau khoảng 12 giờ lẩn trốn, đối tượng Y.L.E. đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại một cánh đồng có nhiều cây cối rậm rạp, cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 500 m.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ động cơ gây án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.