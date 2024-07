Cựu chủ tịch FLC và em gái nhận tội

Bắt tạm giam đối tượng nhận tiền chuyển nhầm nhưng không trả

Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực (SN 1973, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.