Xử lý 2 đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Công an huyện Yên Thủy và huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) thông tin đơn vị phát hiện và xử lý một số đối tượng đăng tải lên mạng xã hội nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo đó, ngày 21/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lạc Thuỷ phát hiện đối tượng N.Đ.L. (SN 1989, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) viết bài trên trang Facebook cá nhân với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hành vi đối tượng N.Đ.L. đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đội An ninh Công an huyện Lạc Thủy phối hợp Công an xã Đồng Tâm đã triệu tập đối tượng L., yêu cầu gỡ bài đăng vi phạm, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng N.Đ.L làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Yên Thủy.

Cùng ngày, Công an huyện Lạc Sơn cũng phát hiện và xử lý trường hợp đối tượng B.V.N. (SN 1997, trú tại xóm Tiền Phong, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đối tượng N. do thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc đã đăng tải bài viết, bình luận xuyên tạc, phê phán những người bày tỏ lòng tiếc thương và xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân đồng chí Tổng bí thư, gây bức xúc trong dư luận.

Công an huyện Lạc Sơn đã tiến hành làm việc, củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với B.V.N theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an huyện Lạc Sơn xử lý đối tượng B.V.N. do đăng tải thông tin sai sự thật về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Công an huyện Lạc Sơn.

Cơ quan công an cũng đưa ra thông báo trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Tổng bí thư từ trần thì một số kẻ xấu đã lợi dụng đăng tải các nội dung thông tin giả và các quan điểm cá nhân, phiến diện, gắn ghép vào ảnh Tổng bí thư trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok... gây hiểu lầm, ảnh hưởng xấu tới danh dự, uy tín của cá nhân Tổng bí thư.

Mọi người dân hãy cảnh giác, xác minh kỹ, không đăng tải, chia sẻ các thông tin không chính thống, sai sự thật. Người dân hãy thật sự tỉnh táo trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc.

Ngoài các đối tượng trên, trước đó, Công an TP.HCM vừa xử phạt, răn đe 3 đối tượng lợi dụng tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đăng tin sai sự thật trên không gian mạng.