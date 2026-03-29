Cựu Bộ trưởng Y tế và các bị can đã khắc phục được bao nhiêu?

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng cấp dưới bị xác định gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can liên quan xảy ra tại các dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2). Cựu Bộ trưởng cùng 6 cấp dưới bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài tội danh trên, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (đều là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) còn bị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ". Liên quan, Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xác định lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD .

Việc gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm xoay quanh 2 nhóm hành vi chính là thuê tư vấn thiết kế nước ngoài dù không cần thiết, không được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; 2 dự án phải tạm ngưng trong thời gian dài và tiền chi hỗ trợ doanh nghiệp.

Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) là một trong 2 dự án bị xác định thất thoát, lãng phí.

Tiếp đến là quá trình thực hiện các dự án, bị can Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp trúng thầu thi công.

Thông qua việc "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu... Cơ quan tố tụng xác định bị can Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng , không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên giữ cương vị Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị can Tuấn bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng , không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.

Viện kiểm sát xác định bị can Lê Thanh Thiêm đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng và hứa hẹn giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Tuy nhiên, đó chỉ là thủ đoạn gian dối để Thiêm chiếm đoạt toàn bộ số số tiền này.

Quá trình giải quyết vụ án đến nay, gia đình, người thân các bị can cùng nhiều cá nhân liên quan tự nguyện nộp khắc phục hậu quả được hơn 63,5 tỷ đồng .

Trong đó, nộp nhiều tiền nhất là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với 3 lần, tổng cộng 14,5 tỷ đồng . Dù rằng cựu nữ Bộ trưởng chỉ thừa nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn.

Bị can nộp nhiều thứ hai là Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng Lê Thanh Thiêm. Người thân bị can này đã nộp khắc phục hậu quả thay Thiêm tổng cộng 14 tỷ đồng .

Bị xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn nhưng bị can Nguyễn Chiến Thắng mới chỉ nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Còn bị can Nguyễn Hữu Tuấn được người thân nộp thay 3,75 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nhiều cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm cũng nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án, từ vài chục triệu đồng đến cả tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy sau khi nhận tổng số 88 tỷ đồng từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án, Nguyễn Chiến Thắng đã chi cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng , Nguyễn Hữu Tuấn gần 2,5 tỷ đồng .

Bị can Thắng còn chia cho một số cá nhân tại Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm tổng số 5,5 tỷ đồng , bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm 2,59 tỷ đồng . Như vậy, Nguyễn Chiến Thắng đã chi hơn 63 tỷ đồng trong số 88 tỷ đồng nhận hối lộ.

Còn Nguyễn Hữu Tuấn sau khi nhận tổng số hơn 12 tỷ đồng của 3 nhà thầu đã chi cho Bộ trưởng Tiến 5 tỷ đồng , bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm hơn 283 triệu đồng. Bị can Tuấn đã chi gần 5,3 tỷ đồng trong số hơn 12 tỷ đồng nhận hối lộ.

Ngoài hơn 63,5 tỷ đồng các bị can và người liên quan nộp khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan tố tụng cũng đãn kê biên hàng loạt bất động sản nhằm bảo đảm thi hành án.

Cụ thể, Nguyễn Chiến Thắng bị kê biên 3 nhà đất, một ở Phủ Lý (Hà Nam - cũ) và 2 ở Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuấn bị kê biên một nhà đất tại Phủ Lý. Ngoài ra, bị can Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm) bị kê biên 2 nhà đất tại Hà Nội; bị can Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Xây dựng SHT) bị kê biên một bất động sản ở Hà Nội.