Cựu Bộ trưởng Ukraine lên tiếng sau khi tướng Syrskyi mất chức

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã chúc mừng tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Mykhailo Drapaty.

Ông Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: Mykhailo Fedorov/Facebook.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đã chúc mừng tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty, gọi việc bổ nhiệm ông là "một luồng sinh khí mới và niềm hy vọng mới", chỉ một tuần sau khi việc ông Fedorov bị miễn nhiệm làm bùng phát các cuộc biểu tình trên toàn Ukraine.

Tuyên bố của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm Tướng Drapaty làm Tổng tư lệnh mới của Các lực lượng vũ trang Ukraine, thay thế Đại tướng Oleksandr Syrsky. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc tham vấn với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram, ông Fedorov viết: Xin chúc mừng Thiếu tướng Drapaty được bổ nhiệm giữ chức Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine! Đây là một luồng sinh khí mới và là niềm hy vọng mới trong cuộc đấu tranh của những con người tự do vì tự do và công lý. Đó là tiếng nói của sự thay đổi mà không thể làm ngơ”.

Ông Fedorov từng thúc đẩy thay đổi nhân sự cấp cao

Theo báo The Kyiv Post ngày 22/7, phản ứng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine diễn ra sau nhiều tuần liên tiếp ông công khai kêu gọi thực hiện "những quyết định nhân sự mang tính căn bản", bao gồm việc thay Tổng tư lệnh quân đội và Tổng Tham mưu trưởng.

Ông Fedorov cho biết từng đề xuất thay thế Đại tướng Syrsky và Tổng Tham mưu trưởng Andriy Hnatov, nhưng ban đầu Tổng thống Zelensky không chấp thuận.

Theo kênh The New Voice of Ukraine, chính Tướng Drapaty cũng từng công khai ủng hộ ông Fedorov trong thời gian hai người bất đồng với Đại tướng Syrsky, cho rằng những nỗ lực cải cách của ông Fedorov khi làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là một cố gắng thực sự nhằm thay đổi hệ thống quân đội.

Mặc dù chỉ giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng khoảng sáu tháng, nhưng ông Fedorov đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhờ những kết quả trong cải cách quân đội và ứng dụng công nghệ.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, quân đội Ukraine đã thực hiện hơn 50.000 nhiệm vụ hậu cần và sơ tán bằng các tổ hợp robot mặt đất (GRC), qua đó giúp bảo toàn sinh mạng của hàng nghìn binh sĩ trong những khu vực nguy hiểm.

Ngược lại, ông Fedorov nhiều lần cáo buộc Đại tướng Syrsky cản trở các chương trình cải cách quân đội, đồng thời kêu gọi thay đổi ban lãnh đạo quân đội cấp cao trong khi bảo vệ thành tích của mình về phát triển robot quân sự, thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống phòng không.

Ông Fedorov nêu kỳ vọng dành với tân Tổng tư lệnh

Trong bài viết đăng trên kênh Telegram sáng 22/7,ông Fedorov cho rằng giờ đây, những kỳ vọng rất lớn của người dân Ukraine cần được đáp lại bằng một tầm nhìn rõ ràng về việc kết thúc cuộc chiến vì nền độc lập.

Vì thế, theo ông Fedorov, quân đội Ukraine cần có một đội ngũ lãnh đạo vững mạnh và những hành động quyết đoán nhằm bảo toàn sinh mạng của các chiến sĩ, đẩy mạnh robot hóa chiến trường, tiến hành các đòn tấn công phi đối xứng và làm suy kiệt nền kinh tế Liên bang Nga.

Tướng Oleksandr Syrsky (người cầm bút chỉ vào bản đồ) và Tổng thống Volodymyr Zelensky họp bàn về tình hình chiến sự. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Ông Fedorov gửi lời cảm ơn tới Tướng Syrsky

Dù từng bất đồng gay gắt, nhưng trong bài viết đăng trên kênh Telegram sáng 22/7, ông Fedorov cho biết đã trực tiếp gọi điện cho Đại tướng Syrsky sau khi ông này bị miễn nhiệm để cảm ơn những đóng góp trong việc bảo vệ vùng Kyiv, chỉ huy chiến dịch Kharkiv cũng như nhiều trận đánh quan trọng khác.

Ông Fedorov viết: "Đó đã là một phần quan trọng trong lịch sử Ukraine. Nhưng chúng ta cần tiến nhanh hơn nữa và viết nên những chương mới, đồng thời sửa chữa mọi sai lầm trước đây”.

Trước đó vào tối 20/7, Đại tướng Syrsky đã lần đầu tiên lên tiếng về mâu thuẫn với ông Fedorov trong một bài viết cá nhân hiếm hoi, đồng thời gửi lời xin lỗi.

Trong một bài viết đăng tải trên militarnyi.com, Tướng OSyrsky cho biết bình thường ông tránh đưa ra các tuyên bố công khai, nhưng lần này cảm thấy buộc phải lên tiếng sau khi sự im lặng của ông ngày càng bị hiểu là đồng tình với các cáo buộc về hành vi phá hoại và sự rối loạn trong quân đội cũng như Bộ Tổng tham mưu.

Tướng Syrsky viết: "Đối với tôi, thật bất ngờ khi biết rằng giữa bộ trưởng và tôi lại có xung đột. Tôi luôn xem mối quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ công việc, trong đó có những vấn đề khó khăn và những quan điểm khác biệt. Điều đó là bình thường giữa hai cơ quan trong thời kỳ chiến tranh quy mô lớn".

Tướng tiếp tục: "Nếu tôi đã làm ai đó tổn thương bằng lời nói hay hành động của mình, thưa ông Mykhailo Albertovych (Fedorov), tôi xin lỗi. Tôi có thể rất cứng rắn. Nhưng tôi mong ông, cũng như tất cả những ai đang theo dõi câu chuyện này với sự quan tâm lớn, hãy tập trung vào điều quan trọng hơn, đó là chiến thắng”.

Tướng Syrsky cho rằng việc biến cuộc chiến thành sự đối đầu giữa hai cá nhân chỉ có lợi cho Liên bang Nga. Theo Tướng Syrsky, "Ukraine lớn hơn Fedorov, Syrsky hay bất kỳ ai trong chúng ta", và đất nước có thể đứng vững chính nhờ quân đội, các thể chế cùng hàng triệu người đang làm tốt công việc của mình, chứ không phải vì bất kỳ cá nhân nào là không thể thay thế.

Tướng Syrsky cũng cảnh báo người dân Ukraine không nên chia rẽ thành "phe Fedorov" và "phe Syrsky", đồng thời nhấn mạnh vấn đề thực tế phức tạp hơn rất nhiều so với những gì đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tướng Syrsky nhấn mạnh: "Cuộc chiến này sẽ được giành thắng lợi bằng công việc thực chất, chứ không phải bằng những màn kịch công khai xoay quanh nó”.

Theo báo The Kyiv Post, việc ông Fedorov bị miễn nhiệm, trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các rộng hơn, cùng với những bất đồng kéo dài giữa ông và ban lãnh đạo quân đội, đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trên toàn Ukraine.

Nhiều người dân cho rằng ông Fedorov bị cách chức đúng vào thời điểm các chương trình cải cách bắt đầu mang lại kết quả, đồng thời chỉ trích việc những quan chức tạo ra tiến bộ thường bị loại khỏi vị trí quá sớm.