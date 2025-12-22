Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cứu 21 người kẹt trong thang máy ở Bắc Ninh

  • Thứ hai, 22/12/2025 21:35 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Ngày 22/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu 21 người bị mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà văn phòng làm việc thuộc dự án khu đô thị.

Công an kịp thời cứu hộ an toàn 21 người mắc kẹt trong thang máy.

Theo đó, sự việc xảy ra tại dự án DANKO, địa chỉ tại số 76, đường Trần Quang Khải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, thang máy tòa nhà văn phòng làm việc dự án đang hoạt động thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật, dừng đột ngột giữa tầng một và tầng hai của tòa nhà khiến những người bên trong hoảng loạn. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã trấn an tinh thần các nạn nhân, đồng thời triển khai đội hình sử dụng thiết bị banh thủy lực để mở cửa thang máy. Toàn bộ 21 người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi gặp sự cố thang máy cần giữ bình tĩnh, không tự ý cạy cửa hoặc trèo ra ngoài, nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Giải cứu cụ ông kẹt trong thang máy ở TP.HCM

Chiều 1/10, Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP.HCM giải cứu thành công ông N.Đ.B (84 tuổi) bị mắc kẹt trong thang máy ở ngôi nhà trên đường 57-TML, phường Cát Lái, TP.HCM.

06:48 2/10/2025

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang được đánh giá để sửa chữa, tuy nhiên việc bồi thường 2 tỷ là thông tin thất thiệt”.

19:30 29/9/2025

Vụ cháu bé ném dép gây hỏng thang máy: Trách nhiệm bồi thường ra sao?

Theo luật sư, cả ban quản lý tòa nhà, gia đình cháu bé ném dép làm hỏng vòi nước đều phải có trách nhiệm.

15:00 29/9/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/giai-cuu-21-nguoi-mac-ket-trong-thang-may-o-bac-ninh-post1806924.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cứu thang máy Bắc Ninh Bắc Giang Bắc Ninh Thang máy Bắc Ninh Giải cứu thang máy Thang máy Công an Bắc Ninh

    Đọc tiếp

    Va cham voi xe tai, nguoi phu nu tu vong hinh anh

    Va chạm với xe tải, người phụ nữ tử vong

    28 phút trước 21:38 22/12/2025

    0

    Trong lúc chuyển hướng tại khu vực giao nhau, xe máy chở hai người đã xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý