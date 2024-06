Cuốn sách điện tử đắt nhất thế giới có giá hơn 14.000 USD

Cuốn sách điện tử “Enough”, với mức giá đáng kinh ngạc là 14.470 USD, đang thách thức các chuẩn mực thông thường về giá cả của thông tin số, theo Business Insider.

Enough là một cuốn sách self-help với tuyên bố táo bạo rằng sẽ giúp bất cứ ai đã đọc và làm theo nội dung trong sách trở thành tỷ phú. Trong khi số lượng tác phẩm sách self-help toàn cầu không phải là nhỏ thì hiếm tác phẩm nào đưa ra lời cam kết mạnh mẽ như vậy.

Đầu tư cho những giá trị đặc biệt

Ban đầu có giá 10.000 USD , Enough hiện được điều chỉnh lên mức giá 14.470 USD , điều cho thấy giá trị độc đáo của cuốn sách và nhu cầu từ thị trường đối với tác phẩm này ngày càng tăng.

Cuốn sách tự tin với giá trị mang lại cho độc giả. Ảnh: Business Insider.

Với một tiêu đề rất ngắn gọn, Enough được đánh giá là cuốn sách có nội dung tập trung và toàn diện nhất trên toàn cầu. Tác phẩm này cung cấp các kế hoạch kinh doanh rõ ràng, khả thi và hướng dẫn từng bước. Thông qua việc hướng dẫn sắp xếp các ưu tiên và tập trung chiến lược, Enough giúp đưa người đọc đến con đường thành công theo một con đường thẳng.

Với việc cung cấp đủ thông tin quan trọng, cuốn sách tôn trọng tài sản quý giá nhất của độc giả là thời gian. Và do đó, sự ra đời của tác phẩm này cũng phản ánh xu hướng đọc mới trong bối cảnh thế giới phát triển nhanh.

Và không giống như sách truyền thống, giá trị nội dung của Enough không bao giờ lỗi thời. Tác phẩm này là kết quả của hơn một thập kỷ đầu tư và sáng tạo của đội ngũ tác giả nhằm đảm bảo tính cập nhật, phù hợp với thời đại hiện tại, đồng thời để khẳng định vị thế là cuốn sách duy nhất người dùng cần để làm giàu.

Những người tạo ra Enough tự tin vào giá trị của tác phẩm này đến mức họ đảm bảo hoàn lại tiền nếu độc giả không thấy kết quả sau 7 tháng. Cam kết này giúp việc sở hữu Enough không chỉ là một giao dịch mua bán mà còn là một khoản đầu tư vào sự phát triển và thành công của cá nhân.

Và mức giá này không chỉ bao gồm nội dung mà còn cấp cho độc giả quyền tiếp cận vào một cộng đồng kín gồm những người thành công ở nhiều lĩnh vực, từ đó có thể nhận được cơ hội giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với họ. Với giá trị đi kèm này, Enough không đơn thuần là thông tin, tri thức mà còn là về phát triển và xây dựng mạng lưới kết nối, cũng như cách mạng lưới này tiêu thụ và coi trọng thông tin.

Nguyên nhân của mức giá cao

Không chỉ cung cấp bản điện tử, bản in của Enough cũng vượt xa quy chuẩn thông thường. Được chế tác bằng những vật liệu tinh xảo như vàng, bạch kim, rhodium và thủy tinh, đồng thời được đựng trong hộp da lộn sang trọng, cuốn sách này được coi là một trong những cuốn sách sang trọng nhất trên thế giới và giống với một tác phẩm điêu khắc.

Ấn bản in sang trọng của Enough. Ảnh: News Channel Nebraska.

Ấn bản này cũng được tích hợp công nghệ NFC tiên tiến, cho phép chủ sở hữu dễ dàng kết nối sách với điện thoại thông minh. Với mức giá 10.107 USD cho bản in, bản thân tác phẩm này cũng là một khoản đầu tư đáng kể.

Tuy nhiên, ngoài việc bán các ấn bản in, công ty xuất bản thỉnh thoảng tặng những phiên bản cao cấp này cho những khách hàng cao cấp nhất của mình. Chiến lược này không chỉ làm nổi bật tính độc quyền của cuốn sách mà còn củng cố vị thế của Enough như một sự kết hợp mang tính đột phá giữa sự sang trọng và công nghệ trong thế giới văn học.

Trong khi mức giá cao của ấn bản in phần nào đến từ các loại nguyên liệu làm ra nó thì điều khiến cả bản điện tử cũng có giá vượt trội như vậy đến từ chất lượng nội dung của tác phẩm. Đứng phía sau Enough là một đội ngũ chuyên gia cùng những người hỗ trợ toàn diện và chuyên nghiệp. Và để duy trì sự đóng góp của họ trong việc liên tục cập nhật và phát triển nội dung đòi hỏi nguồn lực đáng kể.

Khi doanh số bán hàng tăng lên theo thời gian, chi phí liên quan đến việc duy trì một đội ngũ tầm cỡ này cũng không hề giảm đi. Mà trên thực tế, mức đầu tư có thể còn cao hơn do cần nhiều chuyên gia hơn về các lĩnh vực mới và không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm và tuyển dụng được nguồn nhân lực cao cấp như vậy trên thị trường. Do đó, mức giá cuối không chỉ phản ánh chi phí nguyên liệu và nhân công mà còn phản ánh giá trị của kiến ​​thức chuyên môn và sự quan tâm tới từng khách hàng khi gia nhập cộng đồng của họ. Chiến lược định giá này đảm bảo rằng Enough luôn là một biểu tượng của chất lượng và tính độc quyền trong thế giới văn học số đang phát triển.